РФ могла получить новые баллистические ракеты дальностью от 1200 км: что известно (видео)

Эксперты не исключают, что Северная Корея передала России ракеты Pukguksong-2, чтобы проверить их эффективность в реальных боевых условиях.

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Эшелон вооружений из Северной Кореи, якобы замеченный в Тюменской области Российской Федерации, может включать пусковые баллистические ракеты средней дальности Pukguksong-2 или же "Полярная заря". К такому выводу пришли эксперты портала Defence Express, ссылаясь на соответствующее видео.

Эшелон оружия из Северной Кореи

Сообщается, что ракета Pukguksong-2, известная в американской классификации как KN-15, создавалась в условиях повышенной секретности, поэтому ее точные тактико-технические характеристики неизвестны. По данным из открытых источников, ее рабочая дальностью составляет от 1200-1300 км. Другие источники пишут о дальности от 2000 км и даже 3000 км, однако эксперты считают последнюю цифру неправдоподобной.

Как отмечают в издании, Pukguksong-2 — это твердотопливная двухступенчатая ракета длинной примерно в 9 м и диаметром в 1,5 м. В качестве пусковой платформы для Pukguksong-2 было выбрано гусеничное шасси. По сути она является наземным вариантом баллистической ракеты Pukguksong-1, предназначений для пусков с подлодок.

Согласно неофициальным данным, разработка ракеты Pukguksong-2 могла стартовать еще до 2014 года. Об успешных испытаниях ракеты северокорейские СМИ впервые официально заявили в феврале 2017 года, отметив, что она пролетела около 500 км и смогла достичь максимальной высоты в 550 км. Позже также сообщалось о размещении данной ракеты на военных базах КНДР.

Эксперты не исключают, что Северная Корея могла передать России Pukguksong-2, чтобы проверить эффективность ракет непосредственно в боевых условиях. На сегодняшней день специалисты уже отметили низкую эффективность северокорейской KN-23, также переданной РФ.

Авторы статьи подчеркнули, что до появления более четких изображений или официальных комментариев нельзя с уверенностью утверждать, что РФ действительно получила северокорейские ракеты Pukguksong-2. При этом эксперты не исключают, что Москва и Пхеньян могли договориться о дополнительном усилении российской армии.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, на котором Северная Корея, предположительно, перебрасывает в Россию еще один эшелон САУ M1989 Koksan калибра 170 мм собственного производства.

Также сообщалось, что Северная Корея расширяет ключевой комплекс по производству оружия, на котором собираются ракеты малой дальности, используемые Россией для ударов по Украине.