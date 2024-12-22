РФ могла отримати нові балістичні ракети дальністю від 1200 км: що відомо (відео)

Експерти не виключають, що Північна Корея передала Росії ракети Pukguksong-2, щоб перевірити їхню ефективність у реальних бойових умовах.

Related video

Ешелон озброєнь із Північної Кореї, нібито помічений у Тюменській області Російської Федерації, може включати пускові балістичні ракети середньої дальності Pukguksong-2 або ж "Полярна зоря". Такого висновку дійшли експерти порталу Defence Express, посилаючись на відповідне відео.

Ешелон зброї з Північної Кореї

Повідомляється, що ракета Pukguksong-2, відома в американській класифікації як KN-15, створювалася в умовах підвищеної секретності, тому її точні тактико-технічні характеристики невідомі. За даними з відкритих джерел, її робоча дальність становить від 1200-1300 км. Інші джерела пишуть про дальність від 2000 км і навіть 3000 км, однак експерти вважають останню цифру неправдоподібною.

Як зазначають у виданні, Pukguksong-2 — це твердопаливна двоступенева ракета завдовжки приблизно 9 м і діаметром 1,5 м. Як пускову платформу для Pukguksong-2 було обрано гусеничне шасі. По суті вона є наземним варіантом балістичної ракети Pukguksong-1, призначеної для пусків з підводних човнів.

Згідно з неофіційними даними, розробка ракети Pukguksong-2 могла стартувати ще до 2014 року. Про успішні випробування ракети північнокорейські ЗМІ вперше офіційно заявили в лютому 2017 року, зазначивши, що вона пролетіла близько 500 км і змогла досягти максимальної висоти в 550 км. Пізніше також повідомлялося про розміщення цієї ракети на військових базах КНДР.

Експерти не виключають, що Північна Корея могла передати Росії Pukguksong-2, щоб перевірити ефективність ракет безпосередньо в бойових умовах. На сьогодні фахівці вже відзначили низьку ефективність північнокорейської KN-23, також переданої РФ.

Автори статті підкреслили, що до появи більш чітких зображень або офіційних коментарів не можна з упевненістю стверджувати, що РФ дійсно отримала північнокорейські ракети Pukguksong-2. Водночас експерти не виключають, що Москва і Пхеньян могли домовитися про додаткове посилення російської армії.

Нагадаємо, раніше в соціальних мережах з'явилося відео, на якому Північна Корея, імовірно, перекидає в Росію ще один ешелон САУ M1989 Koksan калібру 170 мм власного виробництва.

Також повідомлялося, що Північна Корея розширює ключовий комплекс із виробництва зброї, на якому збирають ракети малої дальності, які Росія використовує для ударів по Україні.