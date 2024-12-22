Штурм на "Жигулях": ВСУ разбили колонну ВС РФ на Покровском направлении (фото)

Российские оккупанты использовали для штурма позиций ВСУ легковые автомобили, однако их тактика не увенчалась успехом.

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Операторы 425-го отдельного батальона беспилотных систем "Очі" (425 ОББС) Вооруженных сил Украины разбили колонну автотранспорта Вооруженных сил Российской Федерации на Покровском направлении. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Бавовна".

Судя по обнародованному видео, оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ, используя легковые автомобили. Далее следуют кадры уничтожения российского транспорта с помощью беспилотников.

ВСУ разбили колонну ВС РФ на Покровском направлении Фото: Скриншот

Видео также опубликовал Telegram-канал "Труха", отметив, что россияне пошли на штурм на "Жигулях".

"Спойлер: не доехали", — говорится в публикации.

ВСУ разбили колонну ВС РФ на Покровском направлении Фото: Скриншот

Напомним, в июле офицер бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко рассказал, что ВС РФ преимущественно бросают в бой пехотные группы, которые поддерживает артиллерия и FPV-дроны, однако иногда пускаю в ход мотоциклы, квадроциклы, баги и даже "Жигули".

Ранее, в апреле, российская компания "Витязь", входящая в концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ), также заявила, что предоставила военным РФ автомобиль ВАЗ-2104, переделанный по заказу для выполнения боевых задач. В результате "Жигули" стали напоминать военное багги.