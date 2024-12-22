Штурм на "Жигулях": ВСУ разбили колонну ВС РФ на Покровском направлении (фото)
Российские оккупанты использовали для штурма позиций ВСУ легковые автомобили, однако их тактика не увенчалась успехом.
Операторы 425-го отдельного батальона беспилотных систем "Очі" (425 ОББС) Вооруженных сил Украины разбили колонну автотранспорта Вооруженных сил Российской Федерации на Покровском направлении. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Бавовна".
Судя по обнародованному видео, оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ, используя легковые автомобили. Далее следуют кадры уничтожения российского транспорта с помощью беспилотников.
Видео также опубликовал Telegram-канал "Труха", отметив, что россияне пошли на штурм на "Жигулях".
"Спойлер: не доехали", — говорится в публикации.
Напомним, в июле офицер бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко рассказал, что ВС РФ преимущественно бросают в бой пехотные группы, которые поддерживает артиллерия и FPV-дроны, однако иногда пускаю в ход мотоциклы, квадроциклы, баги и даже "Жигули".
Ранее, в апреле, российская компания "Витязь", входящая в концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ), также заявила, что предоставила военным РФ автомобиль ВАЗ-2104, переделанный по заказу для выполнения боевых задач. В результате "Жигули" стали напоминать военное багги.