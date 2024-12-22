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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Штурм на "Жигулях": ЗСУ розбили колону ЗС РФ на Покровському напрямку (фото)

Штурм, ЗС РФ, авто, жигулі, фото
Фото: Скриншот | ЗСУ відбили російський штурм

Російські окупанти використовували для штурму позицій ЗСУ легкові автомобілі, проте їхня тактика не увінчалася успіхом.

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Оператори 425-го окремого батальйону безпілотних систем "Очі" (425 ОББС) Збройних сил України розбили колону автотранспорту Збройних сил Російської Федерації на Покровському напрямку. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Бавовна".

Судячи з оприлюдненого відео, окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ, використовуючи легкові автомобілі. Далі йдуть кадри знищення російського транспорту за допомогою безпілотників.

Штурм, ЗС РФ, авто, жигулі, фото Fullscreen
ЗСУ розбили колону ЗС РФ на Покровському напрямку
Фото: Скриншот

Відео також опублікував Telegram-канал "Труха", зазначивши, що росіяни пішли на штурм на "Жигулях".

"Спойлер: не доїхали", — ідеться в публікації.

Штурм, ЗС РФ, авто, жигулі, фото Fullscreen
ЗСУ розбили колону ЗС РФ на Покровському напрямку
Фото: Скриншот

Нагадаємо, у липні офіцер бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко розповів, що ЗС РФ переважно кидають у бій піхотні групи, які підтримуються артилерією і FPV-дронамі, проте інколи пускають у хід мотоцикли, квадроцикли, баги і навіть "Жигулі".

Раніше, у квітні, російська компанія "Витязь", що входить до концерну "Уралвагонзавод" (УВЗ), також заявила, що надала військовим РФ автомобіль ВАЗ-2104, перероблений на замовлення для виконання бойових завдань. У результаті "Жигулі" стали нагадувати військове багі.