Штурм на "Жигулях": ЗСУ розбили колону ЗС РФ на Покровському напрямку (фото)

Російські окупанти використовували для штурму позицій ЗСУ легкові автомобілі, проте їхня тактика не увінчалася успіхом.

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Оператори 425-го окремого батальйону безпілотних систем "Очі" (425 ОББС) Збройних сил України розбили колону автотранспорту Збройних сил Російської Федерації на Покровському напрямку. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Бавовна".

Судячи з оприлюдненого відео, окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ, використовуючи легкові автомобілі. Далі йдуть кадри знищення російського транспорту за допомогою безпілотників.

ЗСУ розбили колону ЗС РФ на Покровському напрямку Фото: Скриншот

Відео також опублікував Telegram-канал "Труха", зазначивши, що росіяни пішли на штурм на "Жигулях".

"Спойлер: не доїхали", — ідеться в публікації.

ЗСУ розбили колону ЗС РФ на Покровському напрямку Фото: Скриншот

Нагадаємо, у липні офіцер бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко розповів, що ЗС РФ переважно кидають у бій піхотні групи, які підтримуються артилерією і FPV-дронамі, проте інколи пускають у хід мотоцикли, квадроцикли, баги і навіть "Жигулі".

Раніше, у квітні, російська компанія "Витязь", що входить до концерну "Уралвагонзавод" (УВЗ), також заявила, що надала військовим РФ автомобіль ВАЗ-2104, перероблений на замовлення для виконання бойових завдань. У результаті "Жигулі" стали нагадувати військове багі.