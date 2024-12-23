КНДР значительно увеличила производство ракет для России: новые спутниковые фото

Пхеньян снабжает армию РФ новыми артиллерийскими снарядами и баллистическими ракетами. Столь значительный объем военной помощи поможет России противостоять давлению Вашингтона с целью закончить конфликт в Украине на своих условиях, уверены западные аналитики.

Related video

Северная Корея многократно увеличила военное производство для нужд России в обмен на деньги и нефть. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal на свежие спутниковые фотографии.

Помощь от КНДР может помочь России противостоять истощенным украинским войсками на поле боя и давлению со стороны новой администрации президента Дональда Трампа с целью положить конец войне, считают обозреватели.

КНДР поставила РФ более 5 млн артиллерийских снарядов и десятки ракет

Западные чиновники опасаются, что Северная Корея запросит у РФ важные ядерные технологии и материальную поддержку в случае войны на Корейском полуострове.

По словам украинских чиновников, доля запусков баллистических ракет производства КНДР по Украине в этом году составила почти треть. Чиновники из Вашингтона и Сеула подсчитали, что Пхеньян отправил Москве около 20 000 контейнеров с боеприпасами, начиная от артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм, и заканчивая новейшими баллистическими ракетами класса Hwasong-11.

В Киеве утверждают, что поставки составили более пяти миллионов артиллерийских снарядов и десятки ракет, включая более 100 ракет класса Hwasong-11.

"Они могут быть неточными, но их дальность впечатляет. Это реальная угроза нашим городам", — пояснил высокопоставленный сотрудник украинской разведки.

Изначально КНДР поставляла РФ артиллерийские снаряды десятилетней давности, но теперь речь идет о более новых боеприпасы. К примеру 240-мм реактивные системы залпового огня, отправленные в Россию, были оснащены новыми системами наведения и управления.

Крупнейшие 600-мм ракетные установки KN-25 модернизированы в начале 2024 года усилиями российских техников. Все больше оружия прибывает на кораблях и поездах для пополнения запасов российских войск. Около 200 заводов по производству боеприпасов в Северной Корее работают на полную мощность, Россия же поставляет топливо и оборудование для поддержки производства оружия в Пхеньяне, заявили официальные лица Сеула.

Северокорейские заводы способны производить новые ракеты Hwasong всего за несколько месяцев. Доставляют их в основном по железной дороге, в этом году зафиксирован рекорд по проходу грузов на переходе Туманган-Хасан на границе России и Северной Кореи, сказал директор экспедиционных операций в Conflict Armament Research Дэмиен Сплитерс.

Напомним, Северная Корея недавно могла передать России новые баллистические ракеты средней дальности Pukguksong-2 ("Полярная заря"). Рабочая дальность поражения целей ракеты может доходить до 1300 километров.

Фокус ранее писал о появлении на рынке России товаров от северокорейского аналога Adidas. Компания Naegohyang уже регистрирует свой товарный знак.