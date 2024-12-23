КНДР значно збільшила виробництво ракет для Росії: нові супутникові фото

Пхеньян постачає армію РФ новими артилерійськими снарядами і балістичними ракетами. Настільки значний обсяг військової допомоги допоможе Росії протистояти тиску Вашингтона з метою закінчити конфлікт в Україні на своїх умовах, впевнені західні аналітики.

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Північна Корея багаторазово збільшила військове виробництво для потреб Росії в обмін на гроші та нафту. Про це пише американська газета The Wall Street Journal на свіжі супутникові фотографії.

Допомога від КНДР може допомогти Росії протистояти виснаженим українським військам на полі бою і тиску з боку нової адміністрації президента Дональда Трампа з метою покласти край війні, вважають оглядачі.

КНДР поставила РФ понад 5 млн артилерійських снарядів і десятки ракет

Західні чиновники побоюються, що Північна Корея запросить у РФ важливі ядерні технології та матеріальну підтримку в разі війни на Корейському півострові.

За словами українських чиновників, частка запусків балістичних ракет виробництва КНДР по Україні цього року становила майже третину. Чиновники з Вашингтона і Сеула підрахували, що Пхеньян відправив Москві близько 20 000 контейнерів з боєприпасами, починаючи від артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм, і закінчуючи новітніми балістичними ракетами класу Hwasong-11.

У Києві стверджують, що у поставки вийшли понад п'ять мільйонів артилерійських снарядів і десятки ракет, включно з понад 100 ракетами класу Hwasong-11.

"Вони можуть бути неточними, але їхня дальність вражає. Це реальна загроза нашим містам", — пояснив високопоставлений співробітник української розвідки.

Спочатку КНДР постачала РФ артилерійські снаряди десятирічної давності, але тепер йдеться про новіші боєприпаси. Наприклад 240-мм реактивні системи залпового вогню, відправлені в Росію, були оснащені новими системами наведення та управління.

Найбільші 600-мм ракетні установки KN-25 модернізовані на початку 2024 року зусиллями російських техніків. Дедалі більше зброї прибуває на кораблях і поїздах для поповнення запасів російських військ. Близько 200 заводів із виробництва боєприпасів у Північній Кореї працюють на повну потужність, Росія ж постачає паливо та обладнання для підтримки виробництва зброї в Пхеньяні, заявили офіційні особи Сеула.

Північнокорейські заводи здатні виробляти нові ракети Hwasong всього за кілька місяців. Доставляють їх здебільшого залізницею, цього року зафіксовано рекорд із проходу вантажів на переході Туманган-Хасан на кордоні Росії та Північної Кореї, сказав директор експедиційних операцій у Conflict Armament Research Деміен Сплітерс.

Нагадаємо, Північна Корея нещодавно могла передати Росії нові балістичні ракети середньої дальності Pukguksong-2 ("Полярна зоря"). Робоча дальність ураження цілей ракети може доходити до 1300 кілометрів.

Фокус раніше писав про появу на ринку Росії товарів від північнокорейського аналога Adidas. Компанія Naegohyang вже реєструє свій товарний знак.