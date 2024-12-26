В оккупированном Крыму украинский беспилотник поразил российское судно, — соцсети

БпЛА влетел в борт судна "Федор Урюпин", который оккупанты украли во время оккупации Крыма. Удар пришелся выше ватерлинии

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В оккупированном Крыму в бухте возле поселка Черноморское в Крыму украинский беспилотник поразил российское судно. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер".

Отмечается, что инцидент произошел еще 23 декабря около 17:00.

"БпЛА влетел в борт судна "Федор Урюпин". Удар пришелся выше ватерлинии, судно не затонуло, но ущерб нанесен. Судно "Федор Урюпин" (IMO: 9443499) построено в 2010 году, было захвачено у Украины в 2014 году во время аннексии Крыма. По словам источника, в последнее время не используется", — сообщил "Крымский ветер".

Буксир "Федор Урюпин" согласно базе Marinetraffic имеет российский флаг, но владельцем указано украинское ГАО "Черноморнефтегаз".

Пока что украинская сторона атаку на российское судно в Крыму не комментировала. Также российская сторона молчит об инциденте в бухте поселка Черноморское.

Напомним, что 18 октября сообщалось, что на Сахалине в РФ на дно пошло судно "Григорий Ловцов". Оно перевернулось во время входа в порт.

Также сообщалось, что ВС РФ атаковали Одессу баллистическими ракетами. Их целью стала портовая инфраструктура. Баллистической ракетой враг попал в гражданское судно под флагом Палау.