В РФ затонуло судно "Григорий Ловцов": есть жертвы, подробности

По данным транспортной прокуратуры региона, судно "Григорий Ловцов" перевозило песок и щебень. Весь экипаж оказался в воде.

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На Сахалине в РФ на дно пошло судно "Григорий Ловцов". Оно перевернулось при входе в порт. Об этом сообщает Дальневосточная прокуратура в РФ.

Отмечается, что чрезвычайная ситуация произошла в порту Корсаков в Сахалинской области. Судно шло пришвартовываться.

"При входе в морской порт Корсаков в Сахалинской области произошло опрокидывание судна "Григорий Ловцов". Сахалинской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится поисково-спасательная операция", — говорится в сообщении.

Сообщается, что 2 моряка погибли во время опрокидывания судна в порту. Еще четыре члена экипажа ищут.

По данным транспортной прокуратуры региона, судно "Григорий Ловцов" перевозило песок и щебень,.

Всего на борту находилось семь человек, все они оказались в воде.

Напомним, что 17 октября сообщалось, что экипаж атомной подводной лодки ВМС США "слушал музыку" и врезался в транспортное судно. В результате чего оба судна получили значительные повреждения, а в океан вылилось 25 тысяч галлонов топлива.

Также сообщалось, что российские оккупанты атаковали Одессу баллистическими ракетами. Их целью стала портовая инфраструктура. Баллистической ракетой враг попал в гражданское судно под флагом Палау.