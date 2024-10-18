В РФ затонуло судно "Григорий Ловцов": є жертви, подробиці

За даними транспортної прокуратури регіону, судно "Григорий Ловцов" перевозило пісок і щебінь. Увесь екіпаж опинився у воді.

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На Сахаліні в РФ на дно пішло судно "Григорий Ловцов". Воно перекинулося при вході до порту. Про це повідомляє Далекосхідна прокуратура в РФ.

Зазначається, що надзвичайна ситуація сталася в порту Корсаков у Сахалінській області. Судно йшло пришвартовуватися.

"При вході до морського порту Корсаков у Сахалінській області відбулося перекидання судна "Григорий Ловцов". Сахалінською транспортною прокуратурою встановлюються обставини події. Проводиться пошуково-рятувальна операція", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 2 моряки загинули під час перекидання судна в порту. Ще чотири члени екіпажу шукають.

За даними транспортної прокуратури регіону, судно "Григорий Ловцов" перевозило пісок і щебінь,.

Усього на борту перебувало семеро людей, всі вони опинилися у воді.

Нагадаємо, що 17 жовтня повідомлялося, що екіпаж атомного підводного човна ВМС США "слухав музику" і врізався в транспортне судно. Унаслідок чого обидва судна зазнали значних ушкоджень, а в океан вилилося 25 тисяч галонів палива.

Також повідомлялося, що російські окупанти атакували Одесу балістичними ракетами. Їхньою ціллю стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау.