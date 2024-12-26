В окупованому Криму український безпілотник уразив російське судно, — соцмережі

БпЛА влетів у борт судна "Федор Урюпин", який окупанти поцупили під час окупації Криму. Удар припав вище ватерлінії

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В окупованому Криму в бухті біля селища Чорноморське у Криму український безпілотник вразив російське судно. Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер".

Зазначається, що інцидент стався ще 23 грудня близько 17:00.

"БпЛА влетів у борт судна "Федор Урюпин". Удар припав вище ватерлінії, судно не затонуло, але шкоди завдано. Судно "Федір Урюпин" (IMO: 9443499) збудовано у 2010 році, було захоплено в України у 2014 році під час анексії Криму. За словами джерела, останнім часом не використовується", — повідомив "Крымский ветер".

Буксир "Федор Урюпин" згідно з базою Marinetraffic має російський прапор, але власником зазначено українське ДАТ "Чорноморнафтогаз".

Поки що українська сторона атаку на російське судно в Криму не коментувала. Також російська сторона мовчить про інцидент в бухті селища Чорноморське.

Нагадаємо, що 18 жовтня повідомлялося, що на Сахаліні в РФ на дно пішло судно "Григорий Ловцов". Воно перекинулося під час входу до порту.

Також повідомлялося, що ЗС РФ атакували Одесу балістичними ракетами. Їхньою ціллю стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау.