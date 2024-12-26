За неявку — в тюрьму: в каких случаях штраф от ТЦК может перерасти в уголовное дело

Юрист рассказал, что штраф автоматически не перерастает в уголовное дело, отметив, с какого момента может наступить уголовная ответственность.

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За нарушение правил воинского учета гражданам грозит наказание. В большинстве случаев это административная ответственность в виде наложения штрафа, однако при определенных обстоятельствах могут открыть уголовное производство. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал юрист Дмитрий Франчук.

Он отметил, что административная ответственность в виде штрафа применяется за нарушение правил учета или неявку по требованию территориального центра комплектования и социальной поддержки без получения мобилизационного приказа. Уголовное производство открывается в том случае, если мобилизационный приказ был вручен, но лицо умышленно уклоняется от его выполнения.

Умышленное избежание контакта с ТЦК, например, смены места жительства без уведомления военкомата, можно расценить как попытку уклонения. Однако, как отметил специалист, уголовная ответственность наступает только после вручения повестки.

"То есть административная ответственность применяется за незначительные нарушения воинского учета, например, первую неявку. А уголовная ответственность (ст. 336 УКУ) наступает за повторные нарушения и уклонение от мобилизации: подделку документов, побег или выезд за границу и игнорирование вызовов на медицинскую комиссию или в ТЦК", — объясняет Франчук.

Юрист отметил, что штраф не перерастает автоматически в уголовное дело. Однако систематическое игнорирование повесток и уклонение от выполнения воинского долга может быть квалифицировано по статье 336 Уголовного кодекса Украины как уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.

По словам эксперта, получение повестки надлежащим образом и неявка в ТЦК и СП без уважительных причин может стать основанием для открытия уголовного производства по статье 336 УКУ. Просто несвоевременное изменение учетных данных или неявка по вызову без повестки, как правило, приводит к административному штрафу.

Ранее юрист рассказывал, сколько раз могут штрафовать за неявку в ТЦК. Он отметил, что с каждой новой повесткой обязанности явиться в ТЦК возникают снова.

Отметим, что в ТЦК рассказали, могут ли к военнообязанному применять силу. Там отметили, что нарушение лицом правил воинского учета или мобилизационного законодательства может привести к его административному задержанию.