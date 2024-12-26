За неявку — у в'язницю: в яких випадках штраф від ТЦК може перерости в кримінальну справу

Юрист розповів, що штраф автоматично не переростає у кримінальну справу, зазначивши, з якого моменту може настати кримінальна відповідальність.

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За порушення правил військового обліку громадянам загрожує покарання. У більшості випадків це адміністративна відповідальність у вигляді накладання штрафу, однак за певних обставин можуть відкрити кримінальне провадження. Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів юрист Дмитро Франчук.

Він зазначив, що адміністративна відповідальність у вигляді штрафу застосовується за порушення правил обліку або неявку на вимогу територіального центру комплектування та соціальної підтримки без отримання мобілізаційного наказу. Кримінальне провадження відкривається в тому разі, якщо мобілізаційний наказ було вручено, але особа умисно ухиляється від його виконання.

Умисне уникнення контакту з ТЦК, наприклад, зміни місця проживання без повідомлення військкомату, можна розцінити як спробу ухилення. Однак, як зазначив фахівець, кримінальна відповідальність настає лише після вручення повістки.

"Тобто адміністративна відповідальність застосовується за незначні порушення військового обліку, наприклад, першу неявку. А кримінальна відповідальність (ст. 336 ККУ) — за повторні порушення та ухилення від мобілізації: підробку документів, втечу або виїзд за кордон та ігнорування викликів на медичну комісію чи до ТЦК", — пояснює Франчук.

Юрист наголосив, що штраф не переростає автоматично у кримінальну справу. Однак систематичне ігнорування повісток та ухилення від виконання військового обов'язку може бути кваліфіковано за статтею 336 Кримінального кодксу України як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

За словами експерта, отримання повістки належним чином і неявка до ТЦК та СП без поважних причин може стати підставою для відкриття кримінального провадження за статтею 336 ККУ. Просто несвоєчасна зміна облікових даних або неявка за викликом без повістки, як правило, призводить до адміністративного штрафу.

Раніше юрист розповідав, скільки разів можуть штрафувати за неявку до ТЦК. Він наголосив, що з кожною новою повісткою обов'язки з'явитись до ТЦК виникають знову.

Нагадаємо, що в ТЦК розповіли, чи можуть до військовозобов'язаного застосовувати силу. Там зазначили, що порушення особою правил військового обліку чи мобілізаційного законодавства може призвести до його адміністративного затримання.