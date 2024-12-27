Прошло почти два года: немецкие танки Leopard 1 начали поступать в Украину, — Forbes

Обозреватель Дэвид Экс говорит, что ФРГ начала активнее передать эту тяжелую машину для нужд Сил обороны, которая после внесения серьезных модификаций становится наиболее используемым танком украинских воинов.

Related video

Украина получила первые 58 из 155 танков Leopard 1A5 после того, как ФРГ смогла устранить ряд проблем с поставками запчастей и отремонтировать эти машины для нужд ВСУ. Об этом пишет обозреватель издания Forbes Дэвид Экс.

Он констатирует, что первые 58 Leopard 1A5 прибыли в начале сентября этого года, тогда как всего за два года было направлено лишь 45 танков Leopard 1 и 2.

"График доставки имеет значение. Leopard 1A5 должен стать самым многочисленным танком западного производства в Украине, превосходя 104 новых Leopard 2, 80 M-1 Abrams и 14 британских Challenger 2", — пишет Экс, добавив, что Генштаб ВСУ уже включил вышеупомянутые танки к использованию своими бригадами.

Обозреватель подчеркивает, что сам Leopard 1 — это единственные западные танки, которые доступны для оснащения сформированных Украиной около десяти новых тяжелых бригад, каждая из которых обычно имеет 31 машину в одном танковом батальоне.

Недавно Берлин объявил о поставке последней партии из 15 Leopard 1 в этот понедельник. Постепенно эта машина 1980-хх годов, которая значительно легче своих коллег из Великобритании и США, становится более защищенной, ведь украинцы "приложили максимум усилий, чтобы устранить самый большой недостаток этого типа — тонкую броню, добавив блоки динамической брони и сетки против дронов".

"И кажется, модификации дали результаты: Из 58 Leopard 1, которые украинцы получили в период с июля 2023 года до начала сентября 2024, ВСУ потеряли только шесть. Очевидно, что украинцы неохотно отправляли Leopard 1 на самые опасные участки фронта. Во время недавних локальных контратак в Курской области украинские бригады забрали свои несколько уцелевших М-1 и Леопард 2A6", — пишет господин Экс.

Обозреватель добавляет, что украинские экипажи положительно отметили качества немецкой машины, несмотря на ее недостатки. В частности, чтобы уменьшить риск взрыва 105-миллиметровых снарядов в башне после вражеского попадания, экипажи Leopard 1 хранят в башне только часть из 42 снарядов комплекта, а остальные остаются в корпусе. Поэтому для перезарядки танк должен "откатиться в безопасное место, а это требует времени", цитирует господин Экс слова одного солдата ВСУ, который занимает должность заряжающего в одном из экипажей.

"Однако заряжающий сказал, что чувствует себя "прекрасно" в экипаже Leopard 1. Это не может не радовать, ведь вскоре количество рот, которые будут иметь Leopard 1 в танковых войсках ВСУ, будет продолжать только расти", — констатирует господин Экс.

Напомним, Фокус писал, как в ВСУ показали боевую работу Leopard 1A5. Западные эксперты отмечают, что на кадрах видны блоки дополнительной динамической защиты "Контакт-1", которые повышают выживаемость техники в современных боевых условиях.

Также мы рассказывали, что Leopard 1 получит новую танковую башню. Наличие башни типа C3105 значительно расширяет свои боевые возможности и будет приспособлен под различные сценарии на поле боя.