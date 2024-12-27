Пройшло майже два роки: німецькі танки Leopard 1 почали надходити в Україну, — Forbes

Оглядач Девід Екс каже, що ФРН почала активніше передати цю важку машину для потреб Сил оборони, яка після внесення серйозних модифікацій стає найбільш використовуваним танком українських воїнів.

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Україна отримала перші 58 зі 155 танків Leopard 1A5 після того, як ФРН змогла усунути низку проблем з постачанням запчастин і відремонтувати ці машини для потреб ЗСУ. Про це пише оглядач видання Forbes Девід Екс.

Він констатує, що перші 58 Leopard 1A5 прибули до початку вересня цього року, тоді як загалом за два роки було спрямовано лише 45 танків Leopard 1 та 2.

"Графік доставки має значення. Leopard 1A5 має стати найчисельнішим танком західного виробництва в Україні, переважаючи 104 нових Leopard 2, 80 M-1 Abrams та 14 британських Challenger 2", — пише Екс, додавши, що Генштаб ЗСУ вже включив вищезгадані танки до використання своїми бригадами.

Оглядач підкреслює, що сам Leopard 1 — це єдині західні танки, які доступні для оснащення сформованих Україною близько десяти нових важких бригад, кожна з яких зазвичай має 31 машину в одному танковому батальйоні.

Нещодавно Берлін оголосив про поставку останньої партії з 15 Leopard 1 цього понеділка. Поступово ця машина 1980-хх років, яка є значно легшою за своїх колег з Британії та США, стає більш захищеною, адже українці "доклали максимум зусиль, щоб усунути найбільший недолік цього типу – тонку броню, додавши блоки динамічної броні та сітки проти дронів".

"І здається, модифікації дали результати: З 58 Leopard 1, які українці отримали в період з липня 2023 року до початку вересня 2024, ЗСУ втратили лише шість.Очевидно, що українці неохоче відправляли Leopard 1 на найнебезпечніші ділянки фронту. Під час нещодавніх локальних контратак у Курській області українські бригади забрали свої кілька вцілілих М-1 та Леопард 2A6", — пише пан Екс.

Оглядач додає, що українські екіпажі позитивно відзначили якості німецької машини попри її недоліки. Зокрема, щоби зменшити ризик вибуху 105-міліметрових снарядів у башті після ворожого влучення, екіпажі Leopard 1 зберігають у башті лише частину з 42 снарядів комплекту, а решту залишаються в корпусі. Тому для перезарядки танк має "відкотитися у безпечне місце, а це потребує часу", цитує пан Екс слова одного солдата ЗСУ, який обіймає посаду заряджальника в одному з екіпажів.

"Проте заряджальник сказав, що почувається "чудово" в екіпажі Leopard 1. Це не може не тішити, адже незабаром кількість рот, які матимуть Leopard 1 у танкових військах ЗСУ, продовжуватиме тільки зростати", — констатує пан Екс.

Нагадаємо, Фокус писав, як у ЗСУ показали бойову роботу Leopard 1A5. Західні експерти зазначають, що на кадрах видно блоки додаткового динамічного захисту "Контакт-1", які підвищують виживаність техніки в сучасних бойових умовах.

Також ми розповідали, що Leopard 1 отримає нову танкову башту. Наявність башти типу C3105 значно розширює свої бойові можливості та буде пристосований під різноманітні сценарії на полі бою.