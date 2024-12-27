В Черкасскую область с войны доставили тело бойца с побоями: родители обвиняют командиров 152-й бригады

Александр был минометчиком, хотя в военном билете указано, что повар. Во время разговоров с родителями военный не скрывал, что на их позициях творится настоящий ад.

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В Черкасской области похоронили 49-летнего мобилизованного Александра Собченко из села Васютинцы. Его жизнь оборвалась не от вражеской пули или снаряда. Родителям доставили тело со следами избиения, а в справке указали, что он умер от сердечной недостаточности. Сейчас они ищут правды — что повлекло смерть их сына. Об этом пишут "Факты".

По словам родителей, сыну вручили повестку, и он сразу пошел на службу, хотя имел проблемы со здоровьем. Попал в 152-ю бригаду ВСУ.

"Сейчас в сети массово обсуждают события, которые происходили в 152-й бригаде. Там начальник штаба, 27-летний подполковник Игорь Захаров, неоднократно оскорблял и унижал подчиненных, в том числе угрожая физической расправой. Применял физическую силу, наказание в виде сидения бойцов в яме в жару без еды и воды. Мой сын также служил в ней. Но погиб не из-за врага, а из-за своих", — рассказывает отец погибшего Владимир Собченко.

Владимир Собченко — отец умершего бойца

Владимир Собченко рассказал, что они с женой — учителя. Их сын, говорит он, был хорошим человеком, работал агрономом и никогда никому не отказывал в помощи.

Привезли тело со следами побоев

Александр был минометчиком, хотя в военном билете указано, что повар. Во время разговоров с родителями Александр не скрывал, что на их позициях творится настоящий ад.

"Уже будучи на передовой, он прислал матери сообщение: "Я попал на тридцатку". Сначала мы с женой не поняли, о чем речь, тогда узнали, что Саше дали штраф в размере 30 тысяч гривен. Как мы потом выяснили, те военные, которые могли позволить себе употребление алкоголя, их наказывали, требуя деньги. Но если бы эти деньги официально снимали с зарплат и перечисляли на часть — это одно дело, а так все шло в карманы командования. Или, чтобы уйти в отпуск, надо было тоже платить. Никаких рапортов, все решалось за наличные", — рассказывает Владимир.

По его словам, его сын был из тех, кто не соглашался с такими правилами.

21 ноября, отмечает Владимир Собченко, самый страшный день для их семьи. Они получили сообщение, что их сын Александр Собченко умер, и это не связано с защитой Родины.

По словам отца, они получили свидетельство о смерти, где было указано, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, склероз сосудов, цирроз печени. Кроме того, в документах было указано, что на верхних и нижних конечностях, на теле, на лице есть следы побоев.

Гроб с телом сына им привезли за 5 минут до начала церемонии захоронения, они только видели, что лицо их сына изуродовано и есть синяки на руках. О других синяках на теле Александра родным рассказали работники военкомата, которые одевали его в форму.

По словам отца, по факту смерти Александра Собченко открыто уголовное производство, зарегистрировано оно в Днепропетровской области.

"Сашу связали и били до потери памяти"

Отец Александра рассказывает, что следователь сказала, что когда тело осматривал судмедэксперт, то он пришел к выводу, что те травмы не могли привести к смерти. Когда родным отдали вещи Александра, отец нашел там контакты его собратьев и начал с ними связываться. Он также поговорил с командиром.

"Набрали командира, а тот с ехидством заявил, что никто не трогал и пальцем Сашу, это он споткнулся и упал сам. Знаю, 20 ноября вечером защитники отправились "на ноль", это нам и сын говорил во время общения. Дальше начался конфликт. Кто-то говорит, что из-за алкоголя, но, когда мы говорили с Александром, он был трезвым", — рассказывает отец военного.

По его словам, его сын не мог пить в тот день, поскольку знал, что будет бой и должен был выспаться. Побратимы Александра рассказали, что в тот день у них снова начали требовать деньги.

"Далее Сашу связали и избивали до потери памяти. Есть свидетели, которые готовы дать показания. Есть лица, которые избивали его. И побратимы готовы назвать их. Получается, что мой сын был светлым и порядочным человеком, если за ним стоят его ребята. Мне уже намекают, что ему не будет предоставлен никакой статус, а у него же растет 15-летний сын. Так тогда где все это время был мой Александр, если ему не хотят давать участника боевых действий, а ребенку — пенсию? Его же забирали в ВСУ, на Покровское направление. Значит, он защищал страну, выполнял свою работу. Перед нами должны извиниться и провести военные почести на могиле сына. И чтобы Александр получил заслуженный статус защитника", — говорит отец Александра.

Александр Собченко

Недавно"Слідство інфо" опубликовало расследование о том, что происходит в той самой 152-й отдельной бригаде ВСУ. Бойцы бригады заявили об угрозах и избиениях, которые позволяет себе начальник штаба бригады, 27-летний майор Игорь Захаров, который служил командиром батальона в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Напомним, 26 декабря сообщалось, что командиру взвода 211 понтонно-мостовой бригады, который издевался над подчиненными солдатами, "распинал" их и требовал деньги, сообщено о подозрении.

В ГБР заинтересовались комбригом, который привлекал к строительству своего дома бойцов бригады, зато по документам они проходили и получали зарплату как находящиеся на передовой.