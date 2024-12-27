"Испугался дрона": солдат РФ пытался сбить БпЛА гранатой, но подорвал своего товарища (фото)

Бойцы 63-й ОМБр ВСУ сняли кадры "дружественного огня" со стороны солдат РФ, которые пытались сбить дрон с помощью боевой гранаты. Сейчас точного места и локации, когда и где были сняты эти кадры, невозможно установить.

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Солдат РФ заметил дрона бойцов Сил обороны и пытался его сбить броском гранаты, но она полетела в сторону его товарища и взорвала его. Соответствующие кадры обнародовали бойцы 63 ОМБр ВСУ "Стальные львы".

"Этот москаль получил золото в номинации "Френдли фаер года". Он так испугался нашего дрона, что решил швырнуть в него... гранатой", — говорится в заметке к видео.

На кадрах можно увидеть, как дрон снимает двое россиян, которые пытаются убежать от дрона украинских бойцов. Один из них начал ползти к другому бруствера, чтобы не попасть под объектив.

российские солдаты (фото: скриншот видео с Telergam)

Далее на кадрах заметно, как один из бойцов ВС РФ не выдержал и "решил швырнуть в него гранатой", однако дальше она полетела не в "птичку". Выброшенная граната залетела в брустер, где находился другой российский солдат, после чего через несколько секунд она взорвалась.

взрыв гранаты (фото: скриншот видео с Telergam)

"Но кроме врожденной тупости у этого кац*па еще и руки из д*пы растут, поэтому граната попала в бруствер и полетела в укрытие к его "соотечественнику", — говорится в сообщении к обнародованному видео.

Бойцы добавляют, что бойцы подразделения 107 батальона наблюдали за этой ситуацией и "едва не умерли со смеху", когда наблюдали за действиями россиян по противодействию украинскому дрону. Сейчас установить, где и когда были сняты эти кадры, невозможно с помощью независимых источников.

Напомним, Фокус писал, как солдат КНДР пытался сбить украинский дрон, но застрелил товарища. Украинские бойцы ССО сняли кадры "дружественного огня" северокорейских солдат, которые пытались уклониться от дрона-камикадзе.

Также мы рассказывали, что украинский дальнобойный БПЛА "Лютый" стал еще опаснее. По данным ГУР, дрон "Лютый" с увеличенной боевой частью успешно поразил цель в РФ, пролетев более 600 километров от границы Украины.