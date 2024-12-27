"Злякався дрона": солдат РФ намагався збити БпЛА гранатою, але підірвав свого товариша (фото)

Бійці 63-ї ОМБр ЗСУ зняли кадри "дружнього вогню" зі сторони солдатів РФ, які намагалися збити дрон за допомогою бойової гранати. Наразі точного місця та локації, коли та де були зняті ці кадри, неможливо встановити.

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Солдат РФ помітив дрона бійців Сил оборони та намагався його збити кидком гранати, але вона полетіла в бік його товариша та підірвала його. Відповідні кадри оприлюднили бійці 63 ОМБр ЗСУ "Сталеві леви".

"Цей москаль здобув золото в номінації "Френдлі фаєр року". Він так злякався нашого дрона, що вирішив жбурнути в нього… гранатою", — йдеться в дописі до відео.

На кадрах можна побачити, як дрон знімає двоє росіян, які намагаються втекти від дрона українських бійців. Один з них почав повзти до іншого бруствера, аби не потрапити під об'єктив.

російські солдати (фото: скріншот відео з Telergam)

Далі на кадрах помітно, як один з бійців ЗС РФ не витримав і "вирішив жбурнути в нього гранатою", однак далі вона полетіла не в "пташку". Викинута граната залетіла у брустер, де перебував інший російський солдат, після чого за кілька секунд вона вибухнула.

вибух гранати (фото: скріншот відео з Telergam)

"Але крім вродженої тупості в цього кац*па ще й руки з д*пи ростуть, тому граната потрапила в бруствер і полетіла в укриття до його "соотєчєствінніка", – йдеться у повідомленні до оприлюдненого відео.

Бійці додають, що бійці підрозділу 107 батальйону спостерігали за цією ситуацією і "ледь не померли зі сміху", коли спостерігали за діями росіян щодо протидії українському дрону. Наразі встановити, де і коли були зняті ці кадри, є неможливим за допомогою незалежних джерел.

Нагадаємо, Фокус писав, як солдат КНДР намагався збити український дрон, але застрелив товариша. Українські бійці ССО зняли кадри "дружнього вогню" північнокорейських солдатів, які намагалися ухилитися від дрона-камікадзе.

Також ми розповідали, що український далекобійний БПЛА "Лютий" став ще небезпечнішим. За даними ГУР, дрон "Лютий" зі збільшеною бойовою частиною успішно уразив ціль у РФ, пролетівши понад 600 кілометрів від кордону України.