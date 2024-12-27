Замкомбрига вместо оказания помощи контуженному солдату жестоко избил его, — депутат

Депутат сообщил, что офицер также угрожал убийством военному, если тот напишет на него рапорт.

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Заместитель командира воинской части №4640 избил бойца после контузии. Об этом в соцсети сообщил депутат Лубенского районного совета Александр Цыганенко.

"Вместо того чтобы оказать медицинскую помощь военному который получил контузию и вывел с нуля раненого собрата и пленного. Заместитель командира в/ч 4640 жестоко его избил. И после того как военный заявил что напишет рапорт об избиении, заявил: "Если ты подашь рапорт, я тебя собственноручно расстреляю", — рассказал депутат.

Свои солова он сопроводил видео, на котором военный с кровью на лице.

"На лице последствия не контузии, а избиения недоофицера", — уточнил депутат.

На странице указанной депутатом воинской части инцидент с избиением контуженного бойца пока не комментировали.

Напомним, что 27 декабря сообщалось, что в Черкасскую область с войны доставили тело бойца с побоями. Родители военнослужащего обвиняют командиров 152-й бригады.

26 декабря сообщалось, что командиру взвода 211 понтонно-мостовой бригады, который издевался над подчиненными солдатами, "распинал" их и требовал деньги, сообщено о подозрении.