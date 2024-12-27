Замкомбриг замість надання допомоги контуженому солдату жорстоко побив його, — депутат

Депутат повідомив, що офіцер також погрожував вбивством військовому, якщо той напише на нього рапорт.

Related video

Заступник командира військової частини №4640 побив бійця після контузії. Про це в соцмережі повідомив депутат Лубенської районної ради Олександр Циганенко.

"Замість того щоб надати медичну допомогу військовому який отримав контузію і вивів з нуля раненого побратима і полоненого. Заступник командира в/ч 4640 жорстоко його побив. І після того, як військовий заявив що напише рапорт про побиття, заявив: "Якщо ти подаш рапорт, я тебе власноруч розстріляю", — розповів депутат.

Свої слова він супроводив відео, на якому військовий з кров'ю на обличчі.

"На обличчі наслідки не контузії, а побиття недоофіцера", — уточнив депутат.

На сторінці зазначеної депутатом військової частини інцидент з побиттям контуженого бійця поки не коментували.

Нагадаємо, що 27 грудня повідомлялося, що на Черкащину з війни доправили тіло бійця з побоями. Батьки військовослужбовця звинувачують командирів 152-ї бригади.

26 грудня повідомлялося, що командиру взводу 211 понтонно-мостової бригади, який знущався з підлеглих солдатів, "розпинав" їх та вимагав гроші, повідомлено про підозру.