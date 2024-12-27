Китай показал корабль-монстр Type 076: что известно о Sichuan (фото, видео)

Новые фото "Сычуани" демонстрируют существенные возможности корабля по ближней обороне, в т.ч. не менее трех пусковых установок зенитных ракет HQ-10 — две на корме и одна на переднем острове. Также есть не менее трех систем ближнего боя Type 1130.

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Китай провел церемонию спуска на воду своего первого сверхбольшого десантного корабля-амфибии Type 076, который теперь называется Sichuan, хотя судно, судя по всему, на воду пока еще не спустили. Об этом пишет The War Zone.

Изображения, сделанные на мероприятии, показывают конфигурацию корабля с двумя островами, его широкую полетную палубу с одной электромагнитной катапультой и обширный набор средств ближней обороны. Церемония на верфи Hudong-Zhonghua, что примечательно, состоялась всего через день после того, как два ранее неизвестных китайских современных боевых самолета вышли из укрытия.

Церемония прошла в пятницу, 27 декабря, в сухом доке на верфи Hudong-Zhonghua на острове Чансин в Шанхае, где Sichuan строится по меньшей мере с октября 2023 года.

Официальные фотографии и спутниковые снимки от Planet Labs показывают сухой док, где находится Type 076. Когда он действительно может впервые выйти на воду, неясно.

Церемония по-прежнему является значимым событием, и Sichuan, также известный теперь по своему бортовому номеру 51, определенно выглядит готовым к спуску на воду. Type 076 действительно не похож ни на один другой десантный корабль, находящийся в эксплуатации или строящийся где-либо еще сейчас.

В официальном заявлении Военно-морского флота НОАК говорится, что водоизмещение Sichuan составит около 40 000 тонн с полной боевой нагрузкой. Предыдущий анализ показывает, что длина корабля составляет около 263, а ширина почти 43 метра. Все это делает Type 076 существенно больше, чем существующий китайский десантный корабль Type 075. Конструкция также заметно шире, чем у других больших палубных десантных боевых кораблей, находящихся на вооружении по всему миру, таких как корабль класса America ВМС США.

Корабль Sichuan

Корабль Sichuan

Корабль Sichuan

Корабль Sichuan

Корабль Sichuan

В НОАК также официально заявили, что у Type 076 есть одна электромагнитная катапульта и тормозной гарпун в направлении кормы для запуска и возврата самолетов с фиксированным крылом. Существуют веские доказательства того, что беспилотники, в т.ч. скрытые боевые летательные аппараты (UCAV), составят значительную часть воздушного крыла Sichuan. Ранее в этом году на испытательном учебном полигоне прямо на острове Чансин, недалеко от места строительства Type 076, появились явные макеты БПЛА GJ-11 Sharp Sword или его вариантов или производных.

Пока нет никаких указаний, по крайней мере, публичных, что Китай занимается разработкой пилотируемых тактических самолетов с коротким или вертикальным взлетом и посадкой, которые хорошо подходили бы для операций с корабля, такого как Type 076. Другие более легкие пилотируемые типы потенциально могли бы работать из Сычуани в дополнение к беспилотникам. Просторное палубное пространство конструкции также предназначено для вертолетов, пилотируемых и беспилотных.

Наличие двух отдельных островов позволяет выделить один для навигации и других задач, связанных с операциями на корабле, в то время как другой сосредоточен на летных операциях. Авиакрыло с большим количеством беспилотников предъявляет дополнительные требования к управлению самолетами на полетной палубе и в воздухе, что только увеличивает ценность физической структуры, сосредоточенной исключительно на авиационной деятельности.

У авианосца класса Queen Elizabeth в Великобритании есть двухостровная компоновка по тем же общим причинам. У будущего индийского авианосца Vishal может быть похожая конфигурация. Итальянский десантный корабль Trieste, более близкий аналог Type 076, также имеет два острова.

Однако изображения с церемонии также подтверждают, что у Type 076 есть задняя палуба для запуска и подъема десантных судов.

Корабль Sichuan

Корабль Sichuan

Корабль Sichuan

Кроме того, новые фото "Сычуани" подчеркивают существенные возможности корабля по ближней обороне, включая не менее трех пусковых установок зенитных ракет HQ-10 (две на корме и одна на переднем острове), не менее трех систем ближнего боя Type 1130 (две с каждой стороны корпуса и одна на корме) и то, что выглядит как четыре 32-трубные оборонительные пусковые установки (две с каждой стороны корпуса).

Корабль Sichuan

HQ-10 — это грубый аналог пусковых установок для ракеты RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM), установленных на ВМС США и других западных военных кораблях, и предназначен для обеспечения такой же ближней защиты от приближающихся крылатых ракет и других воздушных угроз.

Напомним, что 27 декабря Китай поднял в небо еще один самолет нового типа. Машина под обозначением J-36 отличается от образца JH-XX меньшими размерами, конструкцией крыла и количеством двигателей.

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