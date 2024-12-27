Китай показав корабель-монстр Type 076: що відомо про Sichuan (фото, відео)

Нові фото "Сичуані" демонструють суттєві можливості корабля з ближньої оборони, зокрема щонайменше три пускові установки зенітних ракет HQ-10 — дві на кормі та одна на передньому острові. Також є щонайменше три системи ближнього бою Type 1130.

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Китай провів церемонію спуску на воду свого першого надвеликого десантного корабля-амфібії Type 076, який тепер називається Sichuan, хоча судно, судячи з усього, на воду поки що не спустили. Про це пише The War Zone.

Зображення, зроблені на заході, показують конфігурацію корабля з двома островами, його широку польотну палубу з однією електромагнітною катапультою і великий набір засобів ближньої оборони. Церемонія на корабельні Hudong-Zhonghua, що примітно, відбулася лише через день після того, як два раніше невідомих китайських сучасних бойових літаки вийшли з укриття.

Церемонія відбулася в п'ятницю, 27 грудня, у сухому доці на корабельні Hudong-Zhonghua на острові Чансін у Шанхаї, де Sichuan будують щонайменше з жовтня 2023 року.

Офіційні фотографії та супутникові знімки від Planet Labs показують сухий док, де знаходиться Type 076. Коли він дійсно може вперше вийти на воду, неясно.

Церемонія, як і раніше, є значущою подією, і Sichuan, також відомий тепер за своїм бортовим номером 51, безумовно, виглядає готовим до спуску на воду. Type 076 справді не схожий на жоден інший десантний корабель, що перебуває в експлуатації або будується десь ще зараз.

В офіційній заяві Військово-морського флоту НВАК йдеться про те, що водотоннажність Sichuan становитиме близько 40 000 тонн з повним бойовим навантаженням. Попередній аналіз показує, що довжина корабля становить близько 263, а ширина майже 43 метри. Усе це робить Type 076 істотно більшим, ніж наявний китайський десантний корабель Type 075. Конструкція також помітно ширша, ніж в інших великих палубних десантних бойових кораблів, що перебувають на озброєнні по всьому світу, таких як корабель класу America ВМС США.

Корабель Sichuan

Корабель Sichuan

Корабель Sichuan

Корабель Sichuan

Корабель Sichuan

У НВАК також офіційно заявили, що Type 076 має одну електромагнітну катапульту і гальмівний гарпун у напрямку корми для запуску і повернення літаків з фіксованим крилом. Існують вагомі докази того, що безпілотники, зокрема приховані бойові літальні апарати (UCAV), складуть значну частину повітряного крила Sichuan. Раніше цього року на випробувальному навчальному полігоні прямо на острові Чансін, недалеко від місця будівництва Type 076, з'явилися явні макети БПЛА GJ-11 Sharp Sword або його варіантів чи похідних.

Наразі немає жодних вказівок, принаймні публічних, що Китай займається розробкою пілотованих тактичних літаків з коротким або вертикальним зльотом і посадкою, які добре підходили б для операцій з корабля, такого як Type 076. Інші більш легкі пілотовані типи потенційно могли б працювати з Сичуані на додаток до безпілотників. Просторий палубний простір конструкції також призначений для вертольотів, пілотованих і безпілотних.

Наявність двох окремих островів дає змогу виділити один для навігації та інших завдань, пов'язаних з операціями на кораблі, тоді як інший зосереджений на льотних операціях. Авіакрило з великою кількістю безпілотників висуває додаткові вимоги до управління літаками на польотній палубі й в повітрі, що тільки збільшує цінність фізичної структури, зосередженої виключно на авіаційній діяльності.

У авіаносця класу Queen Elizabeth у Великій Британії є двохострівне компонування з тих самих загальних причин. У майбутнього індійського авіаносця Vishal може бути схожа конфігурація. Італійський десантний корабель Trieste, ближчий аналог Type 076, також має два острови.

HMS Queen Elizabeth

Однак зображення з церемонії також підтверджують, що у Type 076 є задня палуба для запуску і підйому десантних суден.

Корабель Sichuan

Корабель Sichuan

Корабель Sichuan

Крім того, нові фото "Сичуані" підкреслюють істотні можливості корабля щодо ближньої оборони, включно з щонайменше трьома пусковими установками зенітних ракет HQ-10 (дві на кормі та одна на передньому острові), щонайменше трьома системами ближнього бою Type 1130 (дві з кожного боку корпусу та одна на кормі) та тим, що має вигляд як чотири 32-трубні оборонні пускові установки (по дві з кожного боку корпусу).

Корабель Sichuan

HQ-10 — це грубий аналог пускових установок для ракети RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM), встановлених на ВМС США та інших західних військових кораблях, і призначений для забезпечення такого самого ближнього захисту від крилатих ракет, що наближаються, та інших повітряних загроз.

Нагадаємо, що 27 грудня Китай підняв у небо ще один літак нового типу. Машина під позначенням J-36 відрізняється від зразка JH-XX меншими розмірами, конструкцією крила і кількістю двигунів.

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