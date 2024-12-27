Штрафов от ТЦК можно избежать: юристы рассказали, как это сделать

Избежать наказания от ТЦК возможно при наличии нескольких случаев. Однако если этого не удалось сделать, штраф можно уменьшить или отменить.

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Во время действия военного положения на нарушителей правил воинского учета работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки может быть наложен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Однако в некоторых ситуациях их можно избежать законным способом, о чем в комментарии "РБК-Украина" рассказали специалисты.

Основания для избежания штрафа от ТЦК

По словам руководителя практики гражданского права и процесса юридической компании "Приходько и партнеры" Ирины Ан, избежать штрафа за нарушение воинского учета можно в случае, если лицо будет признано невиновным в совершении такого нарушения. Она отметила, что военнообязанного не накажут в случае наличия уважительных причин для неявки в ТЦК по повестке.

Среди уважительных причин:

болезнь лица с документальным подтверждением;

препятствие стихийного характера;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили лицо возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерть близкого родственника или близкого родственника его жены (мужа).

"Эти обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими доказательствами и документами. Однако важно своевременно сообщить ТЦК о наличии таких причин, иначе придется обжаловать наложенный штраф и подавать соответствующие доказательства уже в суд", — добавила эксперт.

Можно ли уменьшить или отменить штраф от ТЦК

Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко отметил, что обжаловать штраф от ТЦК можно в судебном порядке. Для этого нужно:

получить постановление о наложении штрафа;

написать исковое заявление;

доказать в суде противоправность действий ТЦК и СП.

В случае, если суд примет сторону военнообязанного, то можно уменьшить или вообще отменить штраф.

"Относительно уменьшения штрафов, то законодательство об административных правонарушениях определяет, что при избрании наказания для правонарушителя обязательно учитываются характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень его вины, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность", — добавила Ирина Ан.

Напомним, что военнообязанному предоставляется 15 дней на уплату штрафа от территориального центра комплектования и социальной поддержки. По истечении этого срока ТЦК и СП направит постановление для принудительного взыскания штрафа в исполнительную службу и сумма штрафа в этом случае удваивается.

Также ранее эксперты рассказывали, в каких случаях штраф от ТЦК может перерасти в уголовное дело. Это может быть только при определенных обстоятельствах.