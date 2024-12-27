Штрафів від ТЦК можна уникнути: юристи розповіли, як це зробити

Уникнути покарання від ТЦК можливо за наявності декількох випадків. Однак якщо цього не вдалось зробити, штраф можна зменшити або скасувати.

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Під час дії воєнного стану на порушників правил військового обліку працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути накладений штраф в розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Однак в деяких ситуаціях їх можна уникнути законним способом, про що в коментарі "РБК-Україна" розповіли фахівці.

Підстави для уникнення штрафу від ТЦК

За словами керівника практики цивільного права та процесу юридичної компанії "Приходько та партнери" Ірини Ан, уникнути штрафу за порушення військового обліку можна у випадку, якщо особа буде визнана невинною у вчиненні такого порушення. Вона зазначила, що військовозобов'язаного не покарають у випадку наявності поважних причин для неявки в ТЦК за повісткою.

Серед поважних причин:

хвороба особи із документальним підтвердженням;

перешкода стихійного характеру;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили особу можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть близького родича або близького родича його дружини (чоловіка).

"Ці обставини мають бути підтверджені відповідними доказами та документами. Проте важливо своєчасно повідомити ТЦК про наявність таких причин, інакше прийдеться оскаржувати накладений штраф та подавати відповідні докази вже до суду", — додала експерт.

Чи можна зменшити або скасувати штраф від ТЦК

Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко зазначив, що оскаржити штраф від ТЦК можна в судовому порядку. Для цього потрібно:

отримати постанову про накладення штрафу;

написати позовну заяву;

довести в суді протиправність дій ТЦК та СП.

У випадку, якщо суд прийме сторону військовозобовʼязаного, то можна зменшити або взагалі скасувати штраф.

"Щодо зменшення штрафів, то законодавство про адміністративні правопорушення визначає, що при обранні покарання для правопорушника обов’язково враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність", — додала Ірина Ан.

Нагадаємо, що військовозобов'язаному надається 15 днів на сплату штрафу від територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після спливу цього терміну ТЦК та СП направить постанову для примусового стягнення штрафу до виконавчої служби й сума штрафу в цьому разі подвоюється.

Також раніше експерти розповідали, в яких випадках штраф від ТЦК може перерости в кримінальну справу. Це може бути лише за певних обставин.