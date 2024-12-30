Ударов КАБами стало меньше, Украина противостоит авиабомбам РФ: как это удается

По словам начальника отдела коммуникаций 60 механизированной Ингулецкой бригады Максима Билоусова, еще месяц назад ежедневно было по 3-4 раза сообщения в день об ударах КАБами. Сейчас же такого нет, но стало больше сообщений об использовании врагом "шахедов".

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Силы обороны Украины успешно противостоят российским корректируемым бомбам, которыми ВС РФ атакуют Харьковскую область. Глава ОВА Олег Синегубов на днях заявил, что российские силы экспериментируют и проводят удары по Харьковской области с помощью управляемых планирующих бомб УМПБ Д-30 с марта 2024 года. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 29 декабря со ссылкой на публикации в украинских СМИ.

Как Украин борется с КАБ

С марта 2024 года КАБы модифицировали, чтобы увеличить дальность до 80 км.

Синегубов заявил, что российские силы начали запускать управляемые бомбы из российского воздушного пространства примерно в 40 километрах от международной российско-украинской границы, что позволяет бомбам поражать цели на расстоянии до 40 километров внутри Украины.

Начальник взрывотехнического отдела полиции Харьковской области Владимир Безрук заявил, что управляемые планирующие авиабомбы Д-30 могут отклоняться от цели на расстояние до 50 метров, а ущерб от Д-30 УМПБ и неуправляемых планирующих авиабомб ФАБ-250/500 схож. Обе бомбы используют один и тот же тип боевой части.

Безрук отметил, что отсутствие тепловой сигнатуры у планирующих авиабомб не позволяет переносным зенитно-ракетным комплексам нацеливаться на бомбы.

Спикер ОТГ "Харків" подполковник Евгений Романов заявил, что российские войска запускали больше всего управляемых корректируемых авиабомб по Харькову в мае и сентябре 2024 года, но с ноября 2024 года российские войска не наносили ударов управляемыми авиабомбами по Харькову и реже использовали авиацию в северной приграничной зоне Харьковской области.

Романов отметил, что украинские силы недавно нанесли удары по нескольким крупным складам боеприпасов на территории РФ, где хранились управляемые планирующие бомбы, что ограничило их запасы. Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, заявил, что российские силы проводили примерно три-четыре удара управляемыми авиабомбами в день в районе Лимана в ноябре 2024 года, но теперь вместо этого наносят удары с помощью беспилотников "шахедов".

По словам начальника отдела коммуникаций 60 механизированной Ингулецкой бригады Максима Билоусова, еще месяц назад постоянно приходили сообщения "Сброс КАБа, сброс КАБа, сброс КАБа".

"Это было каждый день и по 3-4 раза в день. Сейчас такого нет, но стало больше сообщений об использовании врагом БПЛА… То есть на смену КАБам пришли "шахеды", — уточнил Билоусов.

Напомним о том, кто из украинцев получит отсрочку от призыва.

Также сообщалось, что польский военный рассказал, как изменилась армия РФ за годы войны.