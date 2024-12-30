Ударів КАБами стало менше, Україна протистоїть авіабомбам РФ: як це вдається

За словами начальника відділу комунікацій 60 механізованої Інгулецької бригади Максима Білоусова, ще місяць тому щодня було по 3-4 рази повідомлення на день про удари КАБами. Зараз же такого немає, але стало більше повідомлень про використання ворогом "шахедів".

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Сили оборони України успішно протистоять російським коригованим бомбам, якими ЗС РФ атакують Харківську область. Очільник ОВА Олег Синєгубов днями заявив, що російські сили експериментують і проводять удари по Харківській області за допомогою керованих бомб УМПБ Д-30 з березня 2024 року. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 29 грудня з посиланням на публікації в українських ЗМІ.

Як Україн бореться з КАБ

З березня 2024 року КАБи модифікували, щоб збільшити дальність до 80 км.

Синєгубов заявив, що російські сили почали запускати керовані бомби з російського повітряного простору приблизно за 40 кілометрів від міжнародного російсько-українського кордону, що дає змогу бомбам уражати цілі на відстані до 40 кілометрів усередині України.

Начальник вибухотехнічного відділу поліції Харківської області Володимир Безрук заявив, що керовані авіабомби Д-30 можуть відхилятися від цілі на відстань до 50 метрів, а збиток від Д-30 УМПБ і некерованих авіабомб ФАБ-250/500 схожий. Обидві бомби використовують один і той самий тип бойової частини.

Безрук зазначив, що відсутність теплової сигнатури в авіабомб, які планують, не дає змоги переносним зенітно-ракетним комплексам націлюватися на бомби.

Речник ОТГ "Харків" підполковник Євген Романов заявив, що російські війська запускали найбільше керованих коректованих авіабомб по Харкову в травні та вересні 2024 року, але з листопада 2024 року російські війська не завдавали ударів керованими авіабомбами по Харкову і рідше використовували авіацію в північній прикордонній зоні Харківської області.

Романов зазначив, що українські сили нещодавно завдали ударів по кількох великих складах боєприпасів на території РФ, де зберігалися керовані бомби, що обмежило їхні запаси. Представник української бригади, що діє на Лиманському напрямку, заявив, що російські сили проводили приблизно три-чотири удари керованими авіабомбами на день у районі Лиману в листопаді 2024 року, але тепер замість цього завдають ударів за допомогою безпілотників "шахедів".

За словами начальника відділу комунікацій 60 механізованої Інгулецької механізованої бригади Максима Білоусова, ще місяць тому постійно приходили повідомлення "Скидання КАБа".

"Це було щодня і по 3-4 рази на день. Зараз такого немає, але стало більше повідомлень про використання ворогом БПЛА... Тобто на зміну КАБам прийшли "шахеди", — уточнив Білоусов.

Нагадаємо про те, хто з українців отримає відстрочку від призову.

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