Контроль над полем боя: ВСУ получат боевой модуль FDI FALCON 127M с технологией ИИ (фото)

Модуль оснащен двумя системами управления огнем FALCON EYE, которые обеспечивают полный обзор на 360° с дальностью до 5000 метров.

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Турецкая компания FDI GROUP, имеющая представительства в Португалии и Украине, представила новый боевой модуль FDI FALCON-127M. Этот высокотехнологичный образец оснащен двумя полностью независимыми электронно-оптическими системами управления огнем (ПНЭОСУО) FALCON EYE с полным обзором на 360°, управляемый искусственным интеллектом. Об этом 9 января сообщили обозреватели Defense Express.

FDI GROUP самостоятельно интегрирует FDI FALCON-127M в бронемашину, тип которой будет определен Министерством обороны Украины. После испытаний модернизированная бронемашина с установленным модулем, стоимостью 650 тысяч долларов, будет безвозмездно передана украинским военным.

Уникальные возможности модуля

FDI FALCON-127M сочетает в себе инновационные технологии, обеспечивая:

Обнаружение и сопровождение целей . Искусственный интеллект позволяет автоматически фиксировать до пяти целей одновременно, включая сопровождение одной из них в режиме реального времени.

. Искусственный интеллект позволяет автоматически фиксировать до пяти целей одновременно, включая сопровождение одной из них в режиме реального времени. Круговое наблюдение . FALCON EYE обеспечивает полный обзор на 360° с дальностью до 5000 метров.

. FALCON EYE обеспечивает полный обзор на 360° с дальностью до 5000 метров. Точный огонь . Управление огнем на расстоянии до 1500 метров с учетом баллистических данных в реальном времени.

. Управление огнем на расстоянии до 1500 метров с учетом баллистических данных в реальном времени. Работа в условиях низкой видимости . Модуль оснащен тепловизорами, работающими при видимости до 70-80%.

. Модуль оснащен тепловизорами, работающими при видимости до 70-80%. Универсальная интеграция. Системы модуля совместимы как с западной, так и украинской бронетехникой.

Эскиз боевого модуля FDI FALCON 127M Фото: Открытые источники

Схема модуля FDI FALCON 127M Фото: Открытые источники

Перспективы применения

Специалисты отмечают, что данные модули подходят для борьбы с живой силой противника и легко бронированной техникой, а автономность делает их ключевым элементом для оборонительных и наступательных операций.

Так модернизированные с помощью FDI FALCON-127M бронетранспортеры становятся высокоэффективными платформами для выполнения разведывательных, наблюдательных и боевых задач. А ПНЭОСУО позволяет командиру и оператору-стрелку независимо вести наблюдение, повышая живучесть техники и безопасность экипажа.

Кроме того, FDI анонсировала разработку комплекса противовоздушной обороны стоимостью 1,5 миллиона долларов, который после испытаний будет передан Силам обороны Украины.

"Инновационные решения группы компаний FDI GROUP… могут стать не просто вооружением, но и символом технологического прогресса и стратегического преимущества Украины в ее борьбе за свободу против российских захватчиков", — подытожили обозреватели.

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