Контроль над полем бою: ЗСУ отримають бойовий модуль FDI FALCON 127M з технологією ШІ (фото)

Модуль оснащений двома системами управління вогнем FALCON EYE, які забезпечують повний огляд на 360° з дальністю до 5000 метрів.

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Турецька компанія FDI GROUP, що має представництва в Португалії та Україні, представила новий бойовий модуль FDI FALCON-127M. Цей високотехнологічний зразок оснащений двома повністю незалежними електронно-оптичними системами управління вогнем (ПНЕОСУО) FALCON EYE з повним оглядом на 360°, керований штучним інтелектом. Про це 9 січня повідомили оглядачі Defense Express.

FDI GROUP самостійно інтегрує FDI FALCON-127M у бронемашину, тип якої буде визначено Міністерством оборони України. Після випробувань модернізовану бронемашину зі встановленим модулем, вартістю 650 тисяч доларів, буде безоплатно передано українським військовим.

Унікальні можливості модуля

FDI FALCON-127M поєднує в собі інноваційні технології, забезпечуючи безпеку та безпеку:

Виявлення та супровід цілей . Штучний інтелект дає змогу автоматично фіксувати до п'яти цілей одночасно, включно із супроводженням однієї з них у режимі реального часу.

. Штучний інтелект дає змогу автоматично фіксувати до п'яти цілей одночасно, включно із супроводженням однієї з них у режимі реального часу. Кругове спостереження . FALCON EYE забезпечує повний огляд на 360° з дальністю до 5000 метрів.

. FALCON EYE забезпечує повний огляд на 360° з дальністю до 5000 метрів. Точний вогонь . Управління вогнем на відстані до 1500 метрів з урахуванням балістичних даних у реальному часі.

. Управління вогнем на відстані до 1500 метрів з урахуванням балістичних даних у реальному часі. Робота в умовах низької видимості . Модуль оснащений тепловізорами, що працюють за видимості до 70-80%.

. Модуль оснащений тепловізорами, що працюють за видимості до 70-80%. Універсальна інтеграція. Системи модуля сумісні як із західною, так і українською бронетехнікою.

Ескіз бойового модуля FDI FALCON 127M Фото: Відкриті джерела

Схема модуля FDI FALCON 127M Фото: Відкриті джерела

Перспективи застосування

Фахівці зазначають, що ці модулі підходять для боротьби з живою силою противника і легко броньованою технікою, а автономність робить їх ключовим елементом для оборонних і наступальних операцій.

Так модернізовані за допомогою FDI FALCON-127M бронетранспортери стають високоефективними платформами для виконання розвідувальних, спостережних і бойових завдань. А ПНЕОСУО дає змогу командиру та оператору-стрільцю незалежно вести спостереження, підвищуючи живучість техніки та безпеку екіпажу.

Крім того, FDI анонсувала розробку комплексу протиповітряної оборони вартістю 1,5 мільйона доларів, який після випробувань буде передано Силам оборони України.

"Інноваційні рішення групи компаній FDI GROUP... можуть стати не просто озброєнням, а й символом технологічного прогресу та стратегічної переваги України в її боротьбі за свободу проти російських загарбників", — підсумували оглядачі.

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