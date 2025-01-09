Вбивство у Сумському ТЦК: суд відпустив підозрюваного під особисті зобов'язання, — ЗМІ

За інформацією журналістів, відповідне клопотання подане прокуратурою. Суд його задовльнив.

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Підозрюваного у вбивстві людини через необережність в Сумському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відпустили під особисті зобов'язання. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Ковпаківський районний суд.

"Військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві чоловіка через необережність в Сумському ТЦК та СП, відпустили під особисті зобов'язання", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідне клопотання було подане прокуратурою. Місцевий суд задовольнив його.

Вбивство людини в Сумському ТЦК: подробиці

Нагадаємо, місцеве видання SumyToday повідомило, що 29 грудня 40-річний Євген Криводуб отримав черепну-мозкову травму у Сумському ТЦК. Від отриманих травм чоловік помер та був похований 1 січня.

За словами тітки загиблого, 29 грудня, близько 15.00, Євген зателефонував своїй цивільній дружині з незнайомого номера і сказав, що чоловіка забрали у ТЦК, він пройшов ВЛК і далі будуть відправляти на війну. Більше з ним не було.

Наступного дня рідним повідомили, що начебто Євген випив "пів літра горілки", після чого чоловіку стало зле і його відвезли до лікарні.

Євгена знайшли в обласній лікарні. Тітці повідомили, що туди його привезли з черепно-мозковою травмою. 31 грудня стало відомо, що чоловік помер.

"Чоловік був доставлений до лікарні машиною екстреної допомоги о 8.45 ранку 30 грудня. О 8.50 пацієнта вже госпіталізували до реанімаційного відділення з підозрою на черепно-мозкову травму. Проводились реанімаційні заходи, але травми були важкими, через що пацієнт помер 31 грудняʼ, — так прокоментував ситуацію заступник директора з комунікаційних питань Сумської обласної клінічної лікарні Микола Савченко.

Реакція на інцидент поліції

За інформацією поліції Сумської області, за даним фактом порушене кримінальне провадження. Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловікові тілесних ушкоджень. Наразі триває слідство.

Що сказали в ТЦК

Представники військкомату в коментарі "Суспільному" зазначили, що конфлікт стався між двома чоловіками, які не є представниками ТЦК, в результаті чого один наніс іншому тілесні ушкодження.Чергова зміна викликала карету швидкої допомоги, яка доставила постраждалого до медичного закладу.

"Особовий склад Сумського обласного ТЦК та СП всебічно сприяє слідству та допомагає поліцейським, які працюють над встановленням всіх обставин події", — додав начальник служби зв'язків з громадськістю Сумського обласного ТЦК та СП Олександр Бондаренко.

Нагадаємо, 7 січня у Дніпрі стався конфлікт за участі ТЦК і поліції. В результаті інциденту було поранено двох людей.

Через декілька днів у харківському ТЦК під час спроби зустрітись з клієнтом побили адвокатку. Фахівчиня намагалась зайти в кабінет, однак чоловік у формі її виштовхував.