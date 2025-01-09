Убийство в Сумском ТЦК: суд отпустил подозреваемого под личные обязательства, — СМИ

По информации журналистов, соответствующее ходатайство подано прокуратурой. Суд его удовлетворил.

Related video

Подозреваемого в убийстве человека по неосторожности в Сумском территориальном центре комплектования и социальной поддержки отпустили под личные обязательства. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Ковпаковский районный суд.

"Военнослужащего, которого подозревают в убийстве мужчины по неосторожности в Сумском ТЦК и СП, отпустили под личные обязательства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее ходатайство было подано прокуратурой. Местный суд удовлетворил его.

Убийство человека в Сумском ТЦК: подробности

Напомним, местное издание SumyToday сообщило, что 29 декабря 40-летний Евгений Криводуб получил черепно-мозговую травму в Сумском ТЦК. От полученных травм мужчина скончался и был похоронен 1 января.

По словам тети погибшего, 29 декабря, около 15.00, Евгений позвонил своей гражданской жене с незнакомого номера и сказал, что мужа забрали в ТЦК, он прошел ВВК и дальше будут отправлять на войну. Больше с ним не было.

На следующий день родным сообщили, что якобы Евгений выпил "пол-литра водки", после чего мужчине стало плохо и его отвезли в больницу.

Евгения нашли в областной больнице. Тетке сообщили, что туда его привезли с черепно-мозговой травмой. 31 декабря стало известно, что мужчина умер.

"Мужчина был доставлен в больницу машиной экстренной помощи в 8.45 утра 30 декабря. В 8.50 пациента уже госпитализировали в реанимационное отделение с подозрением на черепно-мозговую травму. Проводились реанимационные мероприятия, но травмы были тяжелыми, из-за чего пациент умер 31 декабряʼ, — так прокомментировал ситуацию заместитель директора по коммуникационным вопросам Сумской областной клинической больницы Николай Савченко.

Реакция на инцидент полиции

По информации полиции Сумской области, по данному факту возбуждено уголовное производство. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что между местным жителем и военнослужащим возник внезапный конфликт. В разгар ссоры военнослужащий не сдержал гнев и нанес мужчине телесные повреждения. Сейчас продолжается следствие.

Что сказали в ТЦК

Представители военкомата в комментарии "Суспільному" отметили, что конфликт произошел между двумя мужчинами, которые не являются представителями ТЦК, в результате чего один нанес другому телесные повреждения. дежурная смена вызвала карету скорой помощи, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение.

"Личный состав Сумского областного ТЦК и СП всесторонне способствует следствию и помогает полицейским, которые работают над установлением всех обстоятельств происшествия", — добавил начальник службы по связям с общественностью Сумского областного ТЦК и СП Александр Бондаренко.

Напомним, 7 января в Днепре произошел конфликт с участием ТЦК и полиции. В результате инцидента были ранены два человека.

Через несколько дней в харьковском ТЦК при попытке встретиться с клиентом избили адвоката. Специалист пыталась зайти в кабинет, однако мужчина в форме ее выталкивал.