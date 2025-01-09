"Детонують по сигналу": в Третій штурмовій пояснили, як у боях використовують наземних роботів

За словами бійця 3 ОШБр Родіона Кудряшова, навесні 2025 відбудеться прорив у використанні дронових технологій не тільки у Третій штурмовій, а й загалом у лавах ЗСУ.

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Бійці Третьої окремої штурмової бригади використовують наземні роботизовані комплекси у боях проти росіян, зокрема для того, щоб створювати засідки для ворога. Про це в інтерв'ю Radio NV розповів заступник командира 3 окремої штурмової бригади Збройних сил України Родіон Кудряшов.

"Наземні роботизовані комплекси використовуються як засоби, які реалізують бойові завдання. Наприклад, створюють засідки та детонують в певних місцях по відповідному сигналу. Використовують як гармати, кулеметів, які б’ють по противнику", — сказав Кудряшов.

За його словами, вже навесні буде певний прорив у використанні дронових технологій не тільки у Третій штурмовій, а й загалом у лавах ЗСУ.

"Тому, що технології не стоять на місці, штучним інтелектом розробляються певні донаведення, самонаведення, стабілізації гармати, тобто кулеметів…, зв’язок – радіоелектронна боротьба…", — пояснив Кудряшов.

Він також підкреслив, що наземних роботів використовують і у більш класичних цілях, таких як доставка боєприпасів на передній край, а також евакуація військовослужбовців із найважчих ділянок фронту.

Кудряшов також заявив, що найближчим часом за допомогою нових технологій у галузі радіоелектронної боротьби створюватимуть умовні "парасольки" для більш безпечного перебування воїнів на передовій, а відповідні засоби ураження зможуть сягати віддалених місць перебування противника та завдавати по ворогу ударів.

"Думаю, весіння кампанія це покаже", — наголосив військовий.

Нагадаємо, 6 січня Міноборони кодифікувало та допустило до використання в Силах оборони України логістичний наземний роботизований комплекс D-21 вітчизняного виробництва.

У жовтні також повідомлялось, що Сили оборони Урини стали використовувати "рюкзаки-їжаки" і високотехнологічних наземних роботів у спробі захиститися від російської безпілотної авіації.