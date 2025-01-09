"Детонируют по сигналу": в Третьей штурмовой объяснили, как в боях используют наземных роботов

По словам бойца 3 ОШБр Родиона Кудряшова, весной 2025 состоится прорыв в использовании дроновых технологий не только в Третьей штурмовой, но и в целом в рядах ВСУ.

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Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады используют наземные роботизированные комплексы в боях против россиян, в частности для того, чтобы создавать засады для врага. Об этом в интервью Radio NV рассказал заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Родион Кудряшов.

"Наземные роботизированные комплексы используются как средства, которые реализуют боевые задачи. Например, создают засады и детонируют в определенных местах по соответствующему сигналу. Используют как пушки, пулеметы, которые бьют по противнику", — сказал Кудряшов.

По его словам, уже весной будет определенный прорыв в использовании дроновых технологий не только в Третьей штурмовой, но и в целом в рядах ВСУ.

"Потому, что технологии не стоят на месте, искусственным интеллектом разрабатываются определенные донаведения, самонаведения, стабилизации пушки, то есть пулеметов..., связь — радиоэлектронная борьба...", — пояснил Кудряшов.

Он также подчеркнул, что наземных роботов используют и в более классических целях, таких как доставка боеприпасов на передний край, а также эвакуация военнослужащих с самых тяжелых участков фронта.

Кудряшов также заявил, что в ближайшее время с помощью новых технологий в области радиоэлектронной борьбы будут создавать условные "зонтики" для более безопасного пребывания воинов на передовой, а соответствующие средства поражения смогут достигать отдаленных мест пребывания противника и наносить по врагу удары.

"Думаю, весенняя кампания это покажет", — подчеркнул военный.

Напомним, 6 января Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны Украины логистический наземный роботизированный комплекс D-21 отечественного производства.

В октябре также сообщалось, что Силы обороны Урины стали использовать "рюкзаки-ежи" и высокотехнологичных наземных роботов в попытке защититься от российской беспилотной авиации.