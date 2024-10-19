"На шаг впереди россиян": бойцы ВСУ используют "рюкзаки-ежи" и наземных роботов (фото)

По словам журналистов, новое оборудование для борьбы с российскими беспилотниками появится на передовой примерно через месяц.

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Силы обороны Урины стали использовать "рюкзаки-ежи" и высокотехнологичных наземных роботов в попытке защититься от российской беспилотной авиации. Об этом пишет The Daily Mail.

Новое оборудование для борьбы с российскими беспилотниками появится на передовой примерно через месяц.

Украинская компания Kvertus разработала высокотехнологичный рюкзак-ежик стоимостью 6000 долларов. Свое название он получил из-за множества антенн, которые нейтрализуют российские беспилотники. Провода будут действовать как куполообразная защита.

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В свою очередь, наземный робот компании за 100 000 долларов предназначен для нейтрализации беспилотников путем блокирования сигналов GPS.

Боец ВСУ с защитой от дронов Kvertus Фото: The Times

Робот также может использоваться для эвакуации раненых солдат с поля боя.

Защита от дронов Kvertus

В интервью The Times коммерческий директор Kvertus Сергей Скорик отметил, что идея создания робота возникла после того, как один из командиров рассказал, что войска не могут вывозить раненых солдат с поля боя из-за множество российских беспилотников над головой.

Небо Украины в значительной степени заполнено российскими дронами, и большинство потерь личного состава можно отнести именно на счет беспилотных аппаратов, допускают британские журналисты.

Наземный робот компании Kvertus

Антенны на новой разработке блокируют сигналы на расстоянии до 300 метров.

По словам Скорика, компания Kvertus спасла больше 50 000 жизней с помощью своего оборудования с начала вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Украина также использует противодроновое оружие для сдерживания российских атак.

Напомним, что австралийская фирма DroneShield поставляла Украине свои средства против БПЛА.

Также сообщалось, что японские дроны Prodrone летают на высоте 50 см и будут искать мины в Украине.