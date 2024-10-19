"На крок попереду росіян": бійці ЗСУ використовують "рюкзаки-їжаки" і наземних роботів (фото)

За словами журналістів, нове обладнання для боротьби з російськими безпілотниками з'явиться на передовій приблизно через місяць.

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Сили оборони Урини стали використовувати "рюкзаки-їжаки" і високотехнологічних наземних роботів у спробі захиститися від російської безпілотної авіації. Про це пише The Daily Mail.

Нове обладнання для боротьби з російськими безпілотниками з'явиться на передовій приблизно за місяць.

Українська компанія Kvertus розробила високотехнологічний "рюкзак-їжачок" вартістю 6000 доларів. Свою назву він отримав через безліч антен, які нейтралізують російські безпілотники. Дроти діятимуть як куполоподібний захист.

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Своєю чергою, наземний робот компанії за 100 000 доларів призначений для нейтралізації безпілотників шляхом блокування сигналів GPS.

Боєць ЗСУ із захистом від дронів Kvertus Фото: the-times

Робот також може використовуватися для евакуації поранених солдатів з поля бою.

Захист від дронів Kvertus

В інтерв'ю The Times комерційний директор Kvertus Сергій Скорик зазначив, що ідея створення робота виникла після того, як один із командирів розповів, що війська не можуть вивозити поранених солдатів із поля бою через безліч російських безпілотників над головою.

Небо України значною мірою заповнене російськими дронами, і більшість втрат особового складу можна віднести саме на рахунок безпілотних апаратів, припускають британські журналісти.

Наземний робот компанії Kvertus

Антени на новій розробці блокують сигнали на відстані до 300 метрів. За словами Скорика, компанія Kvertus врятувала понад 50 000 життів за допомогою свого обладнання від початку вторгнення РФ в Україну 2022 року.

Україна також використовує противодронову зброю для стримування російських атак.

Нагадаємо, що австралійська фірма DroneShield постачала Україні свої засоби проти БПЛА.

Також повідомлялося, що японські дрони Prodrone літають на висоті 50 см і шукатимуть міни в Україні.