Дрон ВСУ с дробовиками сбил три российских БПЛА и устроил охоту на оккупанта (видео)

Украинский дрон попал из ружья в три российских квадрокоптера. Из этого же дробовика он устроил стрельбу по военному ВС РФ.

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Украинский беспилотник, к которому бойцы украинской армии пристроили два охотничьих дробовика, во время боевого задания сбил несколько российских квадрокоптеров DJI Mavic. Соответствующее видео появилось в соцсети.

В видео показано, как во время полета дрон ВСУ сбил три беспилотника вражеской армии.

Также бойцы Сил обороны устроили дистанционную охоту на россиянина, которого заметили на местности. Параллельно с огнем из ружья, дрон также корректировал удары минометчиков.

Согласно геопространственной разведке на основе открытых источников, осинтер Гарбуз установил, что событие происходило на Купянском направлении в Харьковской области, возле населенных пунктов Синьковка и Петропавловка.

Когда именно сделано видео, пока неизвестно.

Генеральный штаб сообщал, что в течение дня на Купянском направлении враг 13 раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызово. Шли девять боестолкновений.

Украинские беспилотники, вооруженные дробовиками, оказались на удивление эффективными в борьбе с вражескими дронами, в том числе и теми, что на оптоволокне. О первом успешном испытании таких "винчестеров" стало известно 28 декабря.

Установив спаренные дробовики на дроны, бойцы ВСУ могут отслеживать российские дроны в воздухе - задолго до того, как они начнут представлять опасность для войск на земле.