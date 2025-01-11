Дрон ЗСУ з дробовиками збив три російські БПЛА та влаштував полювання на окупанта (відео)

Український дрон поцілив з рушниці у три російські квадрокоптери. З цього ж дробовика він влаштував стрілянину по військовому ЗС РФ.

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Український безпілотник, до якого бійці української армії прилаштували два мисливські дробовики, під час бойового завдання збив декілька російських квадрокоптерів DJI Mavic. Відповідне відео з'явилося у соцмережі.

У відео показано, як під час польоту дрон ЗСУ збив три безпілотники ворожої армії.

Також бійці Сил оборони влаштували дистанційне полювання на росіянина, якого помітили на місцевості. Паралельно із вогнем із рушниці, дрон також коригував удари мінометників.

Згідно із геопросторовою розвідкою на основі відкритих джерел, осінтер Гарбуз встановив, що подія відбувалася на Куп'янському напрямку у Харківській області, біля населених пунктів Синьковка та Петропавлівка.

Коли саме зроблено відео, наразі невідомо.

Генеральний штаб повідомляв, що протягом дня на Куп’янському напрямку ворог 13 разів намагався просунутися до наших позицій в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового. Точилися дев'ять боєзіткнень.

Українські безпілотники, озброєні дробовиками, виявилися напрочуд ефективними у боротьбі з ворожими дронами, зокрема, й тими, що на оптоволокні. Про перше успішне випробування таких "вінчестерів" стало відомо 28 грудня.

Встановивши спарені дробовики на дрони, бійці ЗСУ можуть відстежувати російські дрони в повітрі — задовго до того, як вони почнуть становити небезпеку для військ на землі.