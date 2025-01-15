Сколько времени есть у лица для явки в ТЦК после вручения повестки: ответ юриста

По информации специалистки, место, день и время явки в ТЦК указываются в повестке. Лицо может не явиться только по уважительным причинам, при этом в течение трех суток должно сообщить военкомат о причинах неявки.

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В условиях военного положения и мобилизации в Украине граждане, получившие повестку, должны явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в дату, время и место, которые указаны в документе. Адвокат Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Елена Бирюч рассказала "РБК-Украина", сколько времени есть у украинцев, чтобы прийти в ТЦК.

Сроки, в которые человек должен прийти в ТЦК и СП, определены статьей 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, в повестке должно быть указано:

ФИО и дата рождения лица;

наименование ТЦК и СП, выдавшего повестку;

цель вызова;

место, день и время явки;

подпись должностного лица, выдавшего документ;

регистрационный номер;

разъяснение последствий неявки и обязанность сообщить о причинах отсутствия.

Гражданин может не явиться по повестке в определенное время только по уважительным причинам. К таковым относятся: болезнь лица, смерть близкого родственника, военные действия на соответствующей территории или их последствия, стихийные бедствия или другие препятствия природного характера. Однако все это должно быть подтверждено документально.

О причине неявки человек должен сообщить ТЦК в течение трех суток после указанной даты лично, по почте или по электронной почте. При этом необходимо прибыть в ТЦК и СП не позднее чем за семь календарных дней.

Ответственность в случае неявки в ТЦК

В случае неприбытия в военкомат по повестке во время военного положения статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен. По словам Елены Бирюч, обычно ТЦК накладывает максимальный штраф.

Постановление ТЦК о наложении административной ответственности гражданин может обжаловать в суде общей юрисдикции. В случае неуплаты в течение 15 дней его взимает Государственная исполнительная служба в двойном размере.

Напомним, что отсрочка и бронирование не освобождают лицо от обязанности прибыть в военкомат в случае направления повестки. Если же лицо проигнорирует документ, его могут привлечь к административной ответственности.

Отметим, что недавно юрист рассказывал о штрафах за необновление статуса "ограниченно годный". Он отметил, что не следует ожидать штрафов 6 февраля.