Скільки часу є у особи для явки до ТЦК після вручення повістки: відповідь юристки

За інформацією спеціалістки, місце, день та час явки до ТЦК зазначаються в повістці. Особа може не з'явитись лише з поважних причин, при цьому протягом трьох діб має повідомити військкомат про причини неявки.

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В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні громадяни, які отримали повістку, повинні з’явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у дату, час та місце, які зазначені у документі. Адвокатка Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Олена Бірюч розповіла "РБК-Україна", скільки часу мають українці, щоб прийти до ТЦК.

Терміни, у які людина має прийти до ТЦК та СП, визначені статтею 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, в повістці має бути вказано:

ПІБ та дата народження особи;

найменування ТЦК та СП, що видав повістку;

мета виклику;

місце, день і час явки;

підпис посадової особи, що видала документ;

реєстраційний номер;

роз’яснення наслідків неявки та обов’язок повідомити про причини відсутності.

Громадянин може не з'явитись за повісткою у визначений час лише з поважних причин. До таких належать: хвороба особи, смерть близького родича, воєнні дії на відповідній території або їх наслідки, стихійні лиха чи інші перешкоди природного характеру. Однак все це має бути підтверджено документально.

Про причину неявки людина повинна повідомити ТЦК протягом трьох діб після вказаної дати особисто, поштою чи електронною поштою. При цьому необхідно прибути до ТЦК та СП не пізніше ніж за сім календарних днів.

Відповідальність у разі неявки до ТЦК

У випадку неприбуття до військкомату за повісткою під час воєнного стану статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачений штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. За словами Олени Бірюч, зазвичай ТЦК накладає максимальний штраф.

Постанову ТЦК про накладення адміністративної відповідальності громадянин може оскаржити у суді загальної юрисдикції. В разі несплати протягом 15 днів його стягує Державна виконавча служба у подвійному розмірі.

Нагадаємо, що відстрочка та бронювання не звільняють особу від обов'язку прибути до військкомату в разі направлення повістки. Якщо ж особа проігнорує документ, її можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Зазначимо, що нещодавно юрист розповідав про штрафи за неоновлення статусу "обмежено придатний". Він зазначив, що не слід очікувати штрафів 6 лютого.