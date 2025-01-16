Ротации правоохранителей на военных может не быть: в ОК "Запад" назвали причину

Представитель ОК "Запад" отметил, что каждое структурное подразделение должно выполнять свою функцию, а на подготовку специалистов тратится несколько месяцев.

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Ротации правоохранителей на военных может не быть из-за того, что подготовка нового специалиста требует больше времени, чем 3-4 месяца. Об этом в эфире "Новини.LIVE" рассказал представитель оперативного командования "Запад" Олег Домбровский.

Он отметил, не стоит дискутировать относительно призывов об усилении Сил обороны Украины представителями Министерства внутренних дел Украины. Военный добавил, что каждая составляющая Сил безопасности и обороны Украины выполняет свою функцию. Это должны делать обученные профессионалы, которых готовит государство.

"За три-четыре месяца невозможно подготовить специалиста, который может выполнить, например, функцию безопасности в территориальных общинах, на объектах энергетической инфраструктуры", — подчеркнул Олег Домбровский.

По его словам, это очень сложный комплекс мероприятий, который нельзя решить буквально моментально здесь и сейчас. Государство работает для этого систематически и комплексно.

Напомним, ранее секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отмечал, что сейчас основным вопросом является ротация подразделений на передовой. Возможность демобилизации сейчас находится на стадии дискуссий.

Отметим, что, по мнению экс-главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко, Украине придется прийти к снижению мобилизационного возраста. Он также предлагал альтернативные решения, которые могут помочь оттянуть снижение мобилизационного возраста на определенное время и добиться ротации