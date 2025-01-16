Ротації правоохоронців на військових може не бути: в ОК "Захід" назвали причину

Речник ОК "Захід" зазначив, що кожний структурний підрозділ має виконувати свою функцію, а на підготовку фахівців витрачається декілька місяців.

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Ротації правоохоронців на військових може не бути через те, що підготовка нового фахівця потребує більше часу, ніж 3-4 місяці. Про це в ефірі "Новини.LIVE" розповів речник оперативного командування "Захід" Олег Домбровський.

Він зазначив, не варто дискутувати щодо закликів про посилення Сил оборони України представниками Міністерства внутрішніх справ України. Військовий додав, що кожна складова Сил безпеки й оборони України виконує свою функцію. Це повинні робити навчені професіонали, яких готує держава.

"За три-чотири місяці неможливо підготувати фахівця, який може виконати, наприклад, функцію безпекову в територіальних громадах, на об'єктах енергетичної інфраструктури", — наголосив Олег Домбровський.

За його словами, це дуже складний комплекс заходів, який не можна вирішити буквально моментально тут і зараз. Держава працює для цього систематично і комплексно.

Нагадаємо, раніше секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначав, що наразі основним питанням є ротація підрозділів на передовій. Можливість демобілізації зараз перебуває на стадії дискусій.

Зазначимо, що, на думку ексголовнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка, Україні доведеться прийти до зниження мобілізаційного віку. Він також пропонував альтернативні рішення, які можуть допомогти відтягнути зниження мобілізаційного віку на певний час і домогтися ротації