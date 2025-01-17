Украинский дрон ACS-3 получил систему лазерного целеуказания: первые результаты в бою (видео)

Технология позволяет наводить высокоточные боеприпасы на объекты, где расположен противник, включая городскую застройку. Таким образом существенно повышается эффективность средств поражения ВСУ.

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Украинская компания Skyeton оснастила разведывательный беспилотник ACS-3 Raybird системой лазерного облучения для наведения корректируемых боеприпасов. Это стало значительным шагом в развитии высокоточного оружия Сил обороны Украины. Видео с боевым применением новой системы обнародовал военный блогер и редактор Фокуса Игаль Левин.

Лазерный целеуказатель способен облучать цели на многокилометровом расстоянии и имеет максимальную высоту применения борта — до 2,4 км.

На опубликованных кадрах видно, как дрон применяет новую систему в условиях городской застройки. Во время операции оператор ACS-3 через тепловизионный канал обнаружил теплоконтрастные объекты в одном из зданий. Дрон начал облучение цели лазером, оставаясь на безопасном расстоянии, что обеспечило точное попадание боеприпаса.

Комментируя боевой эпизод обозреватели "Милитарного" отметили, что поражение целей в плотной застройке представляет особую сложность для обычных способов поражения. Традиционные методы требуют корректировок, что дает противнику время покинуть объект. Однако применение лазерного целеуказателя исключает промахи.

Видео также прокомментировал руководитель отдела эксплуатации компании Skyeton Алексей "Бульдозер" отметил, что данное устройство предоставило возможность украинским воинам с первого раза и максимально точно поразить цель и получить хороший результат.

"Это конкретный пример синергии между подразделениями, когда нам дают информацию, мы ее отрабатываем и с высокой точностью получаем результат", — сказал Алексей.

По его словам, система лазерного облучения размещена в подвесном модуле, который можно заменить буквально за 30 секунд.

Между тем точный тип боеприпасов, примененных во время операции, остается засекреченным. Аналитики отметили, что ранее украинские военные использовали американские 155-мм артиллерийские снаряды Copperhead, управляемые по лазерному лучу. Также украинская армия имеет на вооружении бомбы JDAM и AASM, способные работать по тому же принципу.

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