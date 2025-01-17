Український дрон ACS-3 отримав систему лазерної цілевказівки: перші результати в бою (відео)

Технологія дає змогу наводити високоточні боєприпаси на об'єкти, де розташований противник, включно з міською забудовою. Таким чином істотно підвищується ефективність засобів ураження ЗСУ.

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Українська компанія Skyeton оснастила розвідувальний безпілотник ACS-3 Raybird системою лазерного опромінення для наведення коригованих боєприпасів. Це стало значним кроком у розвитку високоточної зброї Сил оборони України. Відео з бойовим застосуванням нової системи оприлюднив військовий блогер і редактор Фокуса Ігаль Левін.

Лазерний цілевказівник здатний опромінювати цілі на багатокілометровій відстані та має максимальну висоту застосування борту — до 2,4 км.

На опублікованих кадрах видно, як дрон застосовує нову систему в умовах міської забудови. Під час операції оператор ACS-3 через тепловізійний канал виявив теплоконтрастні об'єкти в одній із будівель. Дрон почав опромінення цілі лазером, залишаючись на безпечній відстані, що забезпечило точне попадання боєприпасу.

Коментуючи бойовий епізод, оглядачі "Мілітарного" зазначили, що ураження цілей у щільній забудові становить особливу складність для звичайних способів ураження. Традиційні методи вимагають коригувань, що дає противнику час покинути об'єкт. Однак застосування лазерного цілевказівника виключає промахи.

Відео також прокоментував керівник відділу експлуатації компанії Skyeton Олексій "Бульдозер", який зазначив, що даний пристрій надав можливість українським воїнам з першого разу та максимально точно вразити ціль і отримати хороший результат.

"Це конкретний приклад синергії між підрозділами, коли нам дають інформацію, ми її відпрацьовуємо і з високою точністю отримуємо результат", — сказав Олексій.

За його словами, система лазерного опромінення розміщена в підвісному модулі, який можна замінити буквально за 30 секунд.

Тим часом точний тип боєприпасів, застосованих під час операції, залишається засекреченим. Аналітики зазначили, що раніше українські військові використовували американські 155-мм артилерійські снаряди Copperhead, керовані за лазерним променем. Також українська армія має на озброєнні бомби JDAM і AASM, здатні працювати за тим самим принципом.

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