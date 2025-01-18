Мобилизация в Украине: еще одна категория граждан получила право на отсрочку

МВД получило значительное количество обращений от родных лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах с просьбой устранить юридическую коллизию. Она делала невозможным реализацию их законных прав на получение отсрочки.

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Кабинет министров Украины привел в соответствие процедуру получения отсрочки от мобилизации для родных лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 14 января, сообщили в МВД.

В МВД отметили, что получили многочисленные обращения от родных пропавших без вести, которые жаловались на юридическую коллизию, которая делала невозможным реализацию их права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Ранее для получения отсрочки нужно было решение суда о признании лица пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Однако законодательство не предусматривало четкой правовой процедуры принятия таких решений. Из-за этого родственники пропавших без вести теряли право на отсрочку.

Теперь вместо судебного решения необходимо получить выписку из Реестра лиц, пропавших без вести.

Кому предоставляется право на отсрочку от мобилизации

К категории лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, относятся:

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, дети, родители, родные братья или сестры) пропали без вести во время обороны Украины в условиях военного положения.

Женщины и мужчины (или опекуны), которые воспитывают ребенка до 18 лет, если второй из родителей признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим.

Таким образом правительство привело процедуру предоставления отсрочки в соответствие с законом "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах".

Напомним, с 1 февраля в Украине изменится порядок выплат семьям пленных и пропавших без вести.

15 января Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 9 мая 2025 года.