Мобілізація в Україні: ще одна категорія громадян отримала право на відстрочку

МВС отримало значну кількість звернень від рідних осіб, зниклих безвісти за особливих обставин із проханням усунути юридичну колізію. Вона унеможливлювала реалізацію їх законних прав на отримання відстрочки.

Related video

Кабінет міністрів України привів у відповідність процедуру отримання відстрочки від мобілізації для рідних осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Відповідна постанова була прийнята на засіданні уряду 14 січня, повідомили в МВС.

У МВС зазначили, що отримали численні звернення від рідних зниклих безвісти, які скаржилися на юридичну колізію, що унеможливлювала реалізацію їхнього права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Раніше для отримання відстрочки потрібно було рішення суду про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин. Проте законодавство не передбачало чіткої правової процедури ухвалення таких рішень. Через це родичі зниклих безвісти втрачали право на відстрочку.

Тепер замість судового рішення необхідно отримати витяг із Реєстру осіб, зниклих безвісти.

Кому надається право на відстрочку від мобілізації

До категорії осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, відносяться:

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, діти, батьки, рідні брати чи сестри) зникли безвісти під час оборони України в умовах воєнного стану.

Жінки та чоловіки (або опікуни), які виховують дитину до 18 років, якщо другий з батьків визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім.

Таким чином уряд привів процедуру надання відстрочки у відповідність до закону "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин".

Нагадаємо, з 1 лютого в Україні зміниться порядок виплат сім'ям полонених і зниклих безвісти.

15 січня Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 9 травня 2025 року.