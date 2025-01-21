В приложении "Армия+" появились три новых рапорта: подробности

Отныне граждане смогут воспользоваться функциями подачи рапортов на прием и сдачу должности, а еще — на отпуск, связанный с беременностью.

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Если раньше военные были вынуждены тратить время и усилия на бумажную рутину, связанную с рапортами на прием и сдачу должности, то теперь смогут сделать это все онлайн. Такие функции Министерство обороны Украины добавляет в приложение, чтобы уменьшить бумажную работу и упростить процессы. Детали о новых функциях "Армия+" обнародовали 17 января на сайте министерства.

Ранее бумажная документация занимала немало времени у военных. Нужно не только заполнить бумажный вариант, при этом очень внимательно следя, чтобы не допустить ошибок, но и донести заявление в соответствующее делопроизводство. Это создавало особые проблемы для тех частей, которые непосредственно находятся на боевых линиях столкновений.

"Переносим все формальности, которые надо писать от руки, в электронный формат", — отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Чиновница добавила, что теперь военным понадобится всего несколько минут, чтобы заполнить рапорт. Заполнение будет происходить всего в несколько кликов и с минимумом затраченных усилий, что уж говорить о физических посещениях делопроизводств.

Вместе с рапортами о приеме-сдаче должностей в приложении появилась функция добавить сопроводительный акт, а еще — подать заявление на отпуск в связи с беременностью. Ранее военнослужащим также приходилось тратить немало времени и усилий на то, чтобы заполнить бумажный документ и доставить его соответствующему руководству.

Что же касается отпуска, связанного с беременностью то родами, то на него дается 126 дней. Также есть возможность пролонгировать такой отпуск в случае, если рождается 2 или более детей: к отведенному сроку добавляется еще 14 дней.

Поэтому, после крайнего обновления приложения количество доступных к оформлению рапортов возросло до 22. Однако и это еще не конец: немало рутинной документации все еще нужно заполнять в бумажном формате, поэтому министерству еще есть над чем работать.

Отметим также, что в приложении "Армия+" восстановили возможность оформления отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов. Также Екатерина Черногоренко анонсировала, что в министерстве работают над добавлением других типов отсрочек в приложение. Об этом Фокусу стало известно сегодня, 21 января.

Также недавно стало известно о том, что отсрочка от мобилизации не возобновится автоматически: в отдельных случаях для того, чтобы пролонгировать документ, гражданам нужно будет обращаться в ТЦК. Об этом сообщалось 19 января.