В застосунку "Армія+" з'явилися три нових рапорти: подробиці

Відтепер громадяни зможуть скористатися функціями подання рапортів на приймання та здавання посади, а ще – на відпустку, пов’язану з вагітністю.

Related video

Якщо раніше військові були змушені витрачати час та зусилля на паперову рутину, пов’язану з рапортами на приймання та здавання посади, то тепер матимуть змогу зробити це все онлайн. Такі функції Міністерство оборони України додає у застосунок, щоб зменшити паперову роботу та спростити процеси. Деталі про нові функції "Армія+" оприлюднили 17 січня на сайті міністерства.

Раніше паперова документація займала чимало часу у військових. Потрібно не лише заповнити паперовий варіант, при цьому дуже уважно слідкуючи, щоб не допустити помилок, а й донести заяву у відповідне діловодство. Це створювало особливі проблеми для тих частин, що безпосередньо перебувають на бойових лініях зіткнень.

"Переносимо всі формальності, які треба писати від руки, в електронний формат", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Чиновниця додала, що тепер військовим знадобиться лише декілька хвилин, аби заповнити рапорт. Заповнення відбуватиметься лише в кілька кліків та з мінімумом витрачених зусиль, що вже й казати про фізичні відвідини діловодств.

Разом з рапортами про приймання-здавання посад в застосунку з’явилася функція додати супровідний акт, а ще – подати заяву на відпустку у зв’язку з вагітністю. Раніше військовослужбовицям також доводилося гаяти чимало часу та зусиль на те, щоб заповнити паперовий документ та доставити його відповідному керівництву.

Що ж стосується відпустки, пов’язаної з вагітністю то пологами, то на неї дається 126 днів. Також є можливість пролонгувати таку відпустку у випадку, якщо народжується 2 чи більше дітей: до відведеного строку додається ще 14 днів.

Тож, після крайнього оновлення застосунку кількість доступних до оформлення рапортів зросла до 22. Проте й це ще не кінець: чимало рутинної документації все ще потрібно заповнювати у паперовому форматі, тож міністерству ще є над чим працювати.

Зазначимо також, що у застосунку "Армія+" відновили можливість оформлення відстрочки для студентів, аспірантів та докторантів. Також Катерина Черногоренко анонсувала, що в міністерстві працюють над доданням інших типів відстрочок у застосунок. Про це Фокусу стало відомо сьогодні, 21 січня.

Також нещодавно стало відомо про те, що відстрочка від мобілізації не поновиться автоматично: в окремих випадках для того, щоб пролонгувати документ, громадянам потрібно буде звертатися до ТЦК. Про це повідомлялося 19 січня.