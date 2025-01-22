Главнокомандующий ВСУ может получать вознаграждение до 20 млн грн, — Безуглая показала премии военных

В обнародованном списке фигурируют премии командующих различных родов войск и сил. Их суммы варьируются от 20 миллионов до 200 тысяч гривен.

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Высшее военное командование Украины может получать премии в несколько миллионов гривен. Об этом сообщила народный депутат Украины Марьяна Безуглая.

Депутат продемонстрировала выдержку из "Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины по отдельным решениям Министра обороны Украины исходя из имеющегося фонда денежного обеспечения в размерах, определенных этими решениями по согласованию с Департаментом социального обеспечения Министерства обороны Украины со списком военных, их должностей и премий".

Премии составляли для:

Главнокомандующего Вооруженных сил Украины 20 миллионов гривен;

начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины 2 миллиона гривен;

командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины 900 тысяч гривен;

командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины 12 миллионов 600 тысяч гривен;

командующего Воздушных Сил Вооруженных сил Украины 2 миллиона 400 тысяч гривен;

командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины 3 миллиона 200 тысяч гривен;

командующего Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины 1 миллион 200 тысяч гривен;

командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины 1 миллион 200 тысяч гривен;

командующего Сил логистики Вооруженных сил Украины 1 миллион 200 тысяч гривен;

командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины 1 миллион 200 тысяч гривен;

командующего Медицинских сил Вооруженных сил Украины 1 миллион 200 тысяч гривен;

командующего Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины 1 миллион 500 тысяч гривен;

начальника Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины 800 тысяч гривен;

командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины 600 тысяч гривен;

начальника Главного командного центра Вооруженных сил Украины 200 тысяч гривен;

начальника Национального университета обороны Украины 1 миллион 200 тысяч гривен.

В комментариях отмечается, что это годовой фонд премирования военнослужащих (за 2024 год).

В Минобороны пока что сообщения о премиях высшего военного руководства Украины не комментировали.

Напомним, что 15 января Безуглая заявила о сдаче позиций под Покровском и призвала США не давать помощь Украине.

Ранее Фокус писал о других публикациях Марьяны Безуглой по ВСУ. 26 декабря у депутата произошел дистанционный конфликт с майором Робертом Бровди с позывным "Мадьяр" и с командиром батальона ударных БпАК "Ахиллес" Юрием Федоренко.