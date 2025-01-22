Головнокомандувач ЗСУ може отримувати винагороду до 20 млн грн, — Безугла показала премії військових

В оприлюдненому списку фігурують премії командувачів різних родів військ та сил. Їхні суми варіюються від 20 мільйонів до 200 тисяч гривень.

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Вище військове командування України може отримувати премії у кілька мільйонів гривень. Про це повідомила народна депутатка України Мар'яна Безугла.

Депутатка продемонструвала витяг із "Дисциплінарного статуту Збройних Сил України за окремими рішеннями Міністра оборони України виходячи з наявного фонду грошового забезпечення у розмірах, визначених цими рішеннями за погодженням з Департаментом соціального забезпечення Міністерства оборони України зі списком військових, їхніх посад та премій".

Премії становили для:

Головнокомандувача Збройних сил України 20 мільйонів гривень;

начальника Генерального штабу Збройних сил України 2 мільйони гривень;

командувача об'єднаних сил Збройних сил України 900 тисяч гривень;

командувача Сухопутних військ Збройних сил України 12 мільйонів 600 тисяч гривень;

командувача Повітряних Сил Збройних сил України 2 мільйони 400 тисяч гривень;

командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України 3 мільйони 200 тисяч гривень;

командувача Військово-Морських Сил Збройних сил України 1 мільйон 200 тисяч гривень;

командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України 1 мільйон 200 тисяч гривень;

командувача Сил логістики Збройних сил України 1 мільйон 200 тисяч гривень;

командувача Сил підтримки Збройних сил України 1 мільйон 200 тисяч гривень;

командувача Медичних сил Збройних сил України 1 мільйон 200 тисяч гривень;

командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України 1 мільйон 500 тисяч гривень;

начальника Головного управління Військової служби правопорядку Збройних сил України 800 тисяч гривень;

командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України 600 тисяч гривень;

начальника Головного командного центру Збройних сил України 200 тисяч гривень;

начальника Національного університету оборони України 1 мільйон 200 тисяч гривень.

В коментарях зазначається, що це річний фонд преміювання військовослужбовців (за 2024 рік).

У Міноборони поки що повідомлення про премії вищого військового керівництва України не коментували.

Нагадаємо, що 15 січня Безугла заявила про здачу позицій під Покровськом і закликала США не давати допомогу Україні.

Раніше Фокус писав про інші публікації Мар'яни Безуглої щодо ЗСУ. 26 грудня у депутатки стався дистанційний конфлікт змайором Робертом Бровді з позивним "Мадяр" та з командиром батальйону ударних БпАК "Ахіллес" Юрієм Федоренком.