Россия готовится проверить способность Европы обороняться и не исключено, что атака произойдет через 3 года. Европа выигрывает время, пока Украина в одиночку отбивает агрессию РФ, признала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

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Евросоюз должен относиться весьма серьезно к угрозе нападения России. Деньги нужно вкладывать не только в предотвращение войны, но и подготовку к ней, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на конференции Европейского оборонного агентства в Брюсселе.

Спецслужбы Евросоюза располагают данными о возможном нападении России через 3-5 лет. ВС РФ могут осуществить атаку уже в 2028 году на одну из стран блока, предупредила она.

"Многие наши разведывательные службы предоставляют данные о том, что Россия проверит нашу готовность к обороне через 3-5 лет", — проинформировала Каллас.

Детальные планы атаки армии России она не сообщила. Каллас предполагает, что Европа выигрывает время, пока Украина защищается от российской агрессии. Исходя из текущего сценария противостояния, первоочередная задача Евросоюза состоит в дальнейшей военной помощи Киеву.

Глава европейской дипломатии отметила необходимость для стран Европейского Союза увеличить вложения в военную сферу. Кремль тратит на военные цели почти в пять раз больше бюджетных средств, чем Брюссель.

"Неспособность Европы инвестировать в свой военный потенциал посылает опасный сигнал агрессору", — заявила Каллас.

Президент России Владимир Путин, по убеждению еврочиновницы, понимает только язык силы, поэтому слабость лишь провоцирует его на агрессивные действия.

Напомним, в Киеве рассчитывают, что Россия распадется в следующие восемь месяцев. Для этого украинские военные должны усилить удары по территории агрессора.

Президент США Дональд Трамп тем временем хочет использовать механизм санкций, если Россия не захочет садиться за стол переговоров.