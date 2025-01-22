Удар по Заходу 2028 року: спецслужби Євросоюзу назвали новий термін нападу Росії

Росія готується перевірити здатність Європи оборонятися і не виключено, що атака станеться через 3 роки. Європа виграє час, поки Україна самотужки відбиває агресію РФ, визнала глава європейської дипломатії Кая Каллас.

Related video

Євросоюз має ставитися дуже серйозно до загрози нападу Росії. Гроші потрібно вкладати не тільки в запобігання війні, а й підготовку до неї, заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на конференції Європейського оборонного агентства в Брюсселі.

Спецслужби Євросоюзу мають у своєму розпорядженні дані про можливий напад Росії через 3-5 років. ЗС РФ можуть здійснити атаку вже у 2028 році на одну з країн блоку, попередила вона.

"Багато наших розвідувальних служб надають дані про те, що Росія перевірить нашу готовність до оборони через 3-5 років", — поінформувала Каллас.

Детальних планів атаки армії Росії вона не повідомила. Каллас припускає, що Європа виграє час, поки Україна захищається від російської агресії. Виходячи з поточного сценарію протистояння, першочергове завдання Євросоюзу полягає в подальшій військовій допомозі Києву.

Глава європейської дипломатії наголосила на необхідності для країн Європейського Союзу збільшити вкладення у військову сферу. Кремль витрачає на військові цілі майже в п'ять разів більше бюджетних коштів, ніж Брюссель.

"Нездатність Європи інвестувати у свій військовий потенціал посилає небезпечний сигнал агресору", — заявила Каллас.

Президент Росії Володимир Путін, на переконання єврочиновниці, розуміє тільки мову сили, тому слабкість лише провокує його на агресивні дії.

Нагадаємо, у Києві розраховують, що Росія розпадеться в наступні вісім місяців. Для цього українські військові мають посилити удари по території агресора.

Президент США Дональд Трамп тим часом хоче використати механізм санкцій, якщо Росія не захоче сідати за стіл переговорів.