Европейские страны из-за страха перед украинской армией, которая получила значительное вооружение, вынуждены менять отношения с Россией, поскольку Москва сможет защитить их, говорят в Госдуме РФ.

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Европа настолько "накачала" Киев оружием, что уже сама начала опасаться Вооруженных сил Украины, и только Россия сможет защитить Запад. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом пишет Ura.ru.

Он считает, что Европейские страны из-за страха перед украинской армией, которая получила значительное вооружение, вынуждены менять отношения с Россией, поскольку Москва сможет защитить их.

"Она (Европа — ред.) начинает опасаться Вооруженных сил Украины, потому что вооружила их до зубов. Защитить Европу от армии Украины может только Россия. Будут дружить с Россией, значит будет все нормально", — сказал он.

Он добавил, что Запад вынужден идти на примирение с Россией из-за экономических проблем в Европе.

Ранее Колесник сообщил, что каждый немец в Германии потерял до трех тысяч евро из-за конфронтации с Россией. По его словам, для немецкой семьи это достаточно большая сумма.

Напомним, что 21 января в РФ предложили переименовать Черное море в Русское. Автор идеи заявил, что не претендует на то, чтобы другие страны, которые имеют выход к Черному морю, признавали изменение названия, и что это только для "внутрироссийского пользования".

Также сообщалось, что в МИД Дании отреагировали на заявления американского президента Дональда Трампа взять под контроль Гренландию. Он подчеркнул, что Соединенные штаты, как и любое другое государство, не могут "делать все, что им заблагорассудится".